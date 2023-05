Un manto de humo cubrió el cielo de Andacollo desde hace unas 24 horas por la quema ilegal de residuos en la zona del ex basural , distante a unos dos kilómetros del caso céntrico. Desde el municipio indicaron que se aplicarán multas a los infractores.

Vecinos se quejaron por el mal olor y el humo que persiste sobre esa localidad del norte neuquino al menos desde el martes. El ex basural está ubicado al sur de la localidad y los vientos predominantes son del norte, pero cuando corre viento sur y hay quema, genera malestar en la población. El viento proveniente del sector sur tampoco colabora a disiparlo, sino todo lo contrario.

“Es un problema que tenemos en forma recurrente. Algunos vecinos van al ex basural a arrojar basura. Lamentablemente, no sé por qué motivo la prenden fuego. No lo podemos determinar”, señalo el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, en declaraciones a LMNeuquén.