Añelo: el EPEN se reunió por los reclamos de altos consumos

El organismo provincial informó que continuará durante esta jornada con las gestiones en la localidad de Añelo, en consonancia con el compromiso asumido en la mediación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén el pasado lunes.

Como consecuencia de ese acuerdo, ayer se realizó una reunión entre una veintena de vecinos y personal especializado del EPEN. El encuentro se concretó en el SUM del municipio a fin de dar respuestas a las inquietudes vinculadas a las facturas del servicio eléctrico.

Además de los vecinos, asistieron el intendente municipal Milton Morales, el presidente del EPEN, Francisco Zambon, el director por el Ejecutivo Raúl Tojo y la gerenta de Comercialización Verónica Carbone.

De acuerdo a las estadísticas informadas por el EPEN, “cerca del 90% de los usuarios residenciales mantienen consumos dentro de un rango de 250 a 1000 kilowatt /hora mensuales, que implican consumos similares a la mayoría del resto de la provincia y razonables en términos de un consumo familiar tipo”.

Aclararon que no aplicaron aumentos en las tarifas, “y en relación a las escasas facturas con importes significativos, las mismas coinciden con consumos por arriba del promedio”. E indicaron que verificarán las instalaciones y los medidores en algunos casos puntuales donde s manifestaron dudas respecto al consumo.

Reclamo de vecinos

A pesar de esta reunión mantenida ayer entre las partes, vecinos que se encuentran en esta jornada bloqueando las rutas de acceso a Añelo indicaron que persiste la falta de gas en barrios de la meseta, quienes deben afrontar el pago de elevadas boletas de luz. "El Gobierno no se hizo presente para hacerse cargo del 50% de las boletas de los vecinos que no tienen gas. El EPEN tampoco colaboró mucho porque no congeló los intereses. Te hace un plan de pagos, te sigue cobrando intereses y te siguen llegando nuevas boletas. Por lo tanto, no terminás de pagar nunca”, contó esta mañana, Luis Castillo, vecino de Añelo, en declaraciones a LMNeuquén.