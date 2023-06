Angel de Brito confirmó la lista de periodistas que despedirá Canal 13

Luego de su fallido paso por la presidencia de Independiente, Fabián Domán apuesta por lo que mejor sabe hacer: ser conductor de programas de espectáculos. No bien se fue del Rojo, Doman consiguió de nuevo lugar en Nosotros a la Mañana, pero llegó con exigencias de despidos de algunos panelistas y pedido de contrataciones de otros contó Angel de Brito .

Sobre los cambios que se avecinan en el programa de la mañana del canal de la estrella, se conoció que solo 3 integrantes mantendrían su lugar. "Hasta ahora, los nombres que quedan son nuestra ex compañera Cinthia Fernández, Pampa Mónaco, que está conduciendo, y Josefina Pouso", explicó Ángel de Brito.

Además contó que Sofía Zámolo decidió no continuar ante la llegada de un nuevo conductor: "Mañana se despide Sofía Zámolo, termina mañana y a otra cosa. No sé si no quiere seguir por la llegada de Doman o consideró que era un ciclo cumplido, pero justo coincidió con que se va El Pollo y se va ella junto a él".

DOMAN.png Fabián Doman regresa a El Trece y con mucha polémica dijo Angel de Brito.

El conductor de LAM detalló los periodistas que no continuarían con su labor por pedido de Fabián Doman: "A Doman no le interesan los siguientes: Pablo Montagna, Paula Trápani, Juan Etchegoyen y Mariel Di Lenarda. No le interesa conservarlos en su equipo y así formar un nuevo equipo. Ese fue su pedido, sin mala onda con nadie".

Y ahí llegó la frutilla del postre: "A los que quiere Doman son Evelyn Von Brocke, Silvia Fernández Barrio que trabajó con él en el programa que hizo a la tarde, Ceferino Reato, pero ya está contratado para lo de Mariana Fabbiani, y Gabriel Levinas. Todos son buenos, los que entran y los que salen", cerró.