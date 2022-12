Ángela Torres filtró un dato que cambia todo sobre su vida personal

“Sí, ¿no? Así y todo, estoy de novia hace mil años. Siempre ando de novia, insoportable. Voy de uno en otro”, reveló Ángel Torres, sorprendiendo a todos con su afirmación.

Ángela Torres romance 2.jpg

"Ahora estoy muy enamorada de mi pareja, de Franco. Ya estamos hace dos añitos y lo amo con toda mi alma, lo admiro mucho también”, agregó la cantante. Al parece, Rizzaro y Ángela Torres se reconciliaron, por lo que la artista prefirió no mencionar los meses que no estuvieron juntos como algo una ruptura definitiva.

Tiempo atrás, invitada en PH, Podemos Hablar, Ángela había contado que su relación era abierta, por lo que ambos podían salir con quién quieran (mientras cumplieran ciertas condiciones, entre ellas, que no contaran cuando lo hacían y con quién).

“Yo te amo, te elijo, me encanta compartir con vos, pero a la vez tengo deseos que no quiero reprimir y que quiero experimentar, y eso también es el amor para mí”, reveló la cantante antes de agregar: “No nos contamos lo que hacemos. Pinta cuidarnos sobre ciertas cosas para no lastimarnos”.