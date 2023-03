Angélica Lagunas: "Neuquén está en déficit con los vecinos"

Y yo antes de hablar específicamente de qué necesita Neuquén capital con urgencia, creo que hay que enmarcar la situación que estamos atravesando. Neuquén no es una isla, estamos inmersos en un país que tiene problemas fundamentales que hacen que día a día la situación de vida del conjunto de la población esté más a la retranca, entonces poder enmarcar la situación de falta de trabajo, la situación de la pulverización de los salarios que efectivamente hace que el poder adquisitivo no alcance, con los salarios totalmente pulverizados por la inflación que no cesa.

Acaba de aparecer los índices 6,9 % en la provincia del Neuquén, nuevamente superior al nacional y sólo podemos decir un 6,9 % si efectivamente analizamos el promedio que sacan, pero la canasta alimenticia aumentó más del 10%, que es lo que compramos con los salarios, entonces estamos en esa situación. La provincia del Neuquén es parte de esta situación nacional que tiene una, digamos, economía explosiva y que estamos pagando la crisis los trabajadores y trabajadoras, producto de un acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario internacional. La plata va para el pago de la deuda y no para resolver las cuestiones que tenemos. Dicho esto, y enmarcada esta situación.

Neuquén, a pesar de que el actual intendente plantea que tenemos superávit, nosotros decimos que tenemos déficit. En la ciudad de Neuquén faltan alrededor de 50 mil viviendas, por lo tanto, nadie puede hablar de superávit en la ciudad si un tema tan sentido como el lugar donde vivir no está solucionado, efectivamente han existido y existen en estos días incluso loteos que se sortean a los jóvenes, a las familias que no tienen vivienda, pero no alcanza con el lote porque el problema concreto es que quien accede a un lote y paga un alquiler no tiene oportunidad de n construir una vivienda.

¿Y qué proponés vos para solucionar eso?

Nosotros creemos concretamente que debe haber un plan de obras públicas que genere la construcción de las viviendas, o sea que no sólo la gente acceda al lote, sino que acceda al lote con la vivienda realizada y para esto está claro que hay plata en la ciudad, hay plata en la provincia y plata en Nación.

Porque efectivamente la obra pública que entendemos que hay que llevar adelante para solucionar uno de los temas que es el tema habitacional, tiene que ver no sólo con los fondos que tiene que tener la ciudad de Neuquén, sino los que tienen que poner la provincia y los que tienen que poner Nación. Urgente se necesita la construcción de estas viviendas y eso no sólo generaría el trabajo para los trabajadores de la construcción que hoy no lo tienen y también la reactivación de todo, porque cuando uno hace una obra pública, efectivamente pone en marcha el uso de todos los materiales, habría un movimiento que hoy no existe, que sería mayor y que generaría ingresos para todo el municipio y para toda la población.

¿Vos harías esas casas con albañiles neuquinos, que los contraría la Municipalidad?

Puede ser que los contrate la Municipalidad, exactamente, y puede ser también que los contrate Provincia. No sé si los neuquinos, porque Neuquén es una provincia que todos los días recibe innumerable cantidad de gente que viene de otros lugares. Con el boom de la Vaca Muerta, muchos vienen aquí a creer que todo está resuelto y todo está bien. El primer problema que encuentran cuando llegan es los precios por las nubes y el déficit habitacional, por lo tanto, ni siquiera encuentran un alquiler, los alquileres están dolarizados.

Los salarios están devaluados por la inflación y los alquileres este dolarizados. Eso hace que efectivamente nadie seriamente, aunque le den un lote, pueda hoy acceder al derecho a la vivienda.

En esta elección uno de los competidores es el actual intendente Mariano Gaido. ¿Qué te mereces su gestión?

Yo creo que Mariano Gaido representa la gestión del MPN en la provincia. O sea, después de muchos años, el MPN recuperó el municipio neuquino. El actual intendente nos habla de un superávit y nosotros queremos hablar de los déficits.

Ya te hablé del de la vivienda, pero quiero hablar del déficit, por ejemplo, de los trabajadores municipales. Nosotros en este marco de situación económica global, planteamos lo hacemos desde el sindicato que dirijo, digamos, en ATEN capital hemos votado claramente que la indexación de los salarios de acuerdo a la inflación tiene que ser mensual, porque todo lo otro quiere decir que vos pagás en la góndola el aumento cotidiano que hay y lo recuperás luego de cuatro meses que ya lo pagaste, donde ya los precios son otros, entonces.

El Municipio a sus trabajadores les tiene que garantizar la indexación mensual del salario de acuerdo al índice de inflación. Entonces este es otro de los déficits que tiene la ciudad de Neuquén, otro de los déficits es que tenemos problemas concretos en las barriadas que fueron armándose a los ponchazos porque no hubo nunca una planificación de la ciudad de Neuquén.

Entonces el hecho de tener barrios que fueron productos de tomas, porque tampoco había acceso a viviendas ni a loteos, los vecinos fueron armando la ciudad como pudieron y con las herramientas que tenían. Eso da cuenta que hoy el 40% no cuenta con los servicios básicos, las cloacas, la electricidad, por eso hay viviendas que se incendian porque tienen una conexión a la luz muy mala.

Ni que hablar que a muchos barrios tenemos serias dificultades para que llegue el agua, en una ciudad rodeada de ríos. La cloaca un tema central que efectivamente está desbordado. Poner en marcha toda la creación de todos los servicios públicos para todos los barrios es otro de los déficits que tiene esta gestión.

¿Y cómo se hace todo esto?

Hoy el presupuesto municipal se debería incrementar, y para incrementase nosotros sostenemos que en esta provincia de la Vaca Muerta todos los días nos cuentan los millones que entran por la explotación petrolera, esa súper producción que hay no la vemos traducida en lo que necesitamos en Neuquén, no la vemos en los hospitales, no la vemos en las escuelas, ni en viviendas.

¿Se va esa plata?

Se la llevan las grandes multinacionales. Las multinacionales en este país son donde menos pagan por lo que se llevan, hay que aumentar lo que queda en la provincia. Si aumenta lo que tiene que pagar la petrolera, y ni hablar que nosotros proponemos que todo eso sea nacionalizado, que sea una explotación del Estado, pero si tenés empresas privadas multinacionales que están haciendo un gran negocio lo primero que hay que aumentar son las regalías, no se pueden llevar livianamente todo lo que se están llevando, hay un saqueo y un gran saqueo con un gran pasivo ambiental.

Si aumentan las regalías aumenta la plata que aumenta a la provincia, y así aumenta la plata que ingresa al Municipio, allí estaría el dinero y con el impuesto a las grandes superficies, esa también es una plata importante que debería entrar al Municipio para resolver.

¿De ser intendenta qué harías con el servicio de transporte público nuevo, lo mantendrías?

Hay un gran debate, venimos de un servicio de transporte que ha sido tremendo, la gente nunca llegaba a su lugar de trabajo en tiempo y horario. El servicio estaba muy mal, chocaba, y pasamos a una nueva empresa con colectivos muy bonitos, pero a pocos días de haber iniciado su recorrido esta nueva empresa llevó el boleto a 130 pesos. Entonces acá también tenemos otro difícil, le estamos haciendo el negocio a una empresa privada. Nosotros sostenemos que hay condiciones para que el Municipio tenga su propia flota de colectivos, y no solo tener un servicio estatal, sino que genere el debate entre los usuarios y los choferes para definir recorridos, precio y frecuencias.

El boleto estudiantil ha sido una conquista de la lucha de los estudiantes y no una dádiva de este gobierno. El servicio del colectivo debería ser estatal y este boleto es impagable, una persona necesita destinar el 20% de su salario para pagar el colectivo.

¿Cómo solucionarías el tema de los baches?

Hay publicaciones que hacen los vecinos cuando nos piden la verificación técnica del vehículo que plantean que habría que pedir la verificación de las calles ya que los autos se nos rompen en todos los pozos que hay. Si se planifica la ciudad de Neuquén y se tiene como eje que hay que garantizar es el bienestar de la población y si todo está pensando de esa manera para resolverle los problemas a la gente y no para la ganancia de la empresa que hace los bacheos todo cambiaria. Hay muchos trabajadores que necesitan trabajar y hay muchos trabajos para ellos y hay que dejar de firmar contratos millonarios con las empresas de bacheos.