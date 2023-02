Antes del inicio del partido que el Xeneize y el Ferroviario igualaron sin goles, de las tribunas del Alberto J. Armando se escuchó el ya tradicional cántico contra el ex presidente del club: "Angelici botón, Angelici botón..." . Acto seguido, la hinchada le demostró todo su apoyo a la dirigencia actual coreando el nombre de Juan Román Riquelme , quien tuvo una infinidad de diferencias con el Tano cuando todavía era jugador del club de la Ribera.

Tras el episodio vivido el pasado domingo en La Bombonera, Angelici tomó la palabra y se desligó de la polémica por la clausura el estadio boquense. "No sé nada más de lo que leí, estuve dos meses afuera y volví el sábado a Buenos Aires. Por lo que leí la clausura es preventiva, por las pericias que hicieron, es decir que es más técnico que judicial" , manifestó el ex mandamás de la institución en diálogo con el programa partidario "Puro Boca".

Una vez tomada la decisión de clausurar la ex bandeja visitante de Brandsen 805, Celsa Ramírez, quien en las redes sociales demuestra estar vinculada al espacio que comanda Daniel Angelici, explicó: “No es una decisión azarosa. La decisión está basada en informes técnicos. Es por esa razón que, hasta tanto no se haga la pericia y estén los informes técnicos que aseguren que las personas que asistan van a estar seguras en esa tribuna, es que se dispuso esta medida”.

daniel angelici.jpg Daniel Angelici se desligó de la clausura que tuvo La Bombonera el pasado fin de semana.

Sin embargo, en el Mundo Boca tienen a la Fiscalía de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires entre ceja y ceja, ya que no es la primera vez que ponen el ojo en el club desde que asumió Jorge Amor Ameal. En 2021, se clausuró La Bombonera tras la solicitud de la fiscal por un "exceso de concurrencia y omisión de recaudos". Al año siguiente, Ramírez volvió a sancionar económicamente (dos millones de pesos) al Xeneize por “omisión a la seguridad” y un “mal funcionamiento de los molinetes del estadio que generaron demoras y aglomeraciones en el ingreso”.

Por último, Daniel Angelici fue tajante al referirse a una posible vuelta a la institución que presidió entre fines de 2011 y 2019: "Ya estoy fuera de la política del club y hace tiempo decidí no hablar".