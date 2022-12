Angustiante: una adolescente denunció que la drogaron en un boliche

“Anoche pasé unos de los momentos más difíciles y angustiantes. Un hdp me drogó mientras estaba en el boliche de Neuquén. Me desmayé y perdí totalmente el conocimiento”, relató con crudeza en su cuenta social lo que vivió en la madrugada del sábado.

la drogaron

El relato continúa aún más espeluznante: la joven contó que no podía tener el control de su cuerpo y que quería levantarse, reaccionar, pero que no podía hacerlo.

“Lo único que sentía era que mi cuerpo se desvanecía, veía todo negro”, relató la joven, quien además agradeció la ayuda que la salvó: “Gracias a Dios que estaban mis amigas, ellas me vieron que salí de repente por lo tanto una de ellas salió atrás mío y me vio cuando inmediatamente me desmayé y empecé a perder el control de mi cuerpo, mis ojos se me iban”.

Analizando lo vivido, la joven expresó en su cuenta: “Gracias a Dios hoy no fui una más, gracias a que mis amigas pudieron darse cuenta de la situación, pero si no se daban cuenta se iba a volver a repetir la historia. En qué cabeza cabe tanta maldad y de ser tan hdp. Hoy les cuento esto para que tengamos más precaución”.

Para describir más de lo que sintió ante la sustancia que le dieron, la joven dijo que empezó a transpirar todo su cuerpo. “Me querían agarrar y mi cuerpo se caía inmediatamente, llamaron a los de seguridad y vinieron a agarrarme entre dos patovicas ya que mis amigas no podían sujetarme, me llevaron afuera y empecé a tener conocimiento y tomé agua”, describió la joven.

En su descargo, expresó además que no puede creer lo que vivió y que “el fin de semana pasado le hicieron lo mismo a una mina, a la cual casi la violaron en manada y los pudieron agarrar los policías de Neuquén”. Esto claramente demuestra preocupación entre las adolescentes y jóvenes neuquinas, que todos los fines de semana concurren a distintos bares y boliches.

Si bien la joven advirtió el nombre del local donde fue drogada, desde el área de Prensa de la Policía se advirtió a LMNeuquén que la investigación la lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por lo que no recomendó mencionarlo. Por el momento, se aguarda poder tomarle declaración a la joven en sede de fiscalía.

No es la primera vez que este tipo de denuncia irrumpe en la ciudad. En julio de 2019 una joven había denunciado en LMNeuquén que luego de tomar un trago en un boliche empezó a sentirse mal y que lo próximo que recordaba era despertarse en el hospital.

La joven de 20 años denunció en policía y fiscalía que la drogaron dentro de un boliche del centro de Neuquén capital. Los análisis confirmaron que tenía morfina y tramadol en el cuerpo.