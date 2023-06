Aníbal Fernández embistió a Morales: "Que presente las pruebas"

"Estamos observando con mucha atención y mucha preocupación la situación en la provincia de Jujuy. Es desagradable, no es algo positivo y es una consecuencia de una decisión política equivocada", dijo Fernández hoy en declaraciones a la prensa al llegar a la sede del ministerio.

En cuanto al envío de fuerzas nacionales a la provincia, el funcionario explicó que no tiene "una orden de un juez o de un fiscal" para hacerlo y añadió que no envía fuerzas especiales "porque no corresponde".

"En Jujuy y Salta tienen un sistema acusatorio, no como el resto de las jurisdicciones. Así que, en todo caso, deberían haber enviado una autorización por escrito" para la presencia de fuerzas federales, aseguró el ministro.

Fernández dijo que "lo que dice el gobernador Gerardo Morales es mentira "cuando afirma que el Gobierno nacional tiene responsabilidad en alentar las protestas, y invitó al mandatario provincial a que "haga la denuncia y presente pruebas de lo que dice".

"Si tengo una prueba, la presento de inmediato, no paso un dato a ver qué pasa, y amenazo con hacerlo luego", resumió.

"Ustedes convocaron a la asamblea constituyente, modificaron la constitución y hay quejas. Así que den las explicaciones a su pueblo, para qué tengo que estar involucrado yo. Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin autorización previa, sin establecer un consejo y sin seguir los procedimientos que establece la ley", señaló el Ministro en un mensaje a las autoridades jujeñas.

Además, Fernández recordó que en medio del conflicto en la provincia, las fuerzas de seguridad jujeñas "golpearon a todo el mundo; lastimaron a personas en los ojos y hay un joven luchando por su vida porque le dispararon una bala de gas lacrimógeno".

"¿A quién se le ocurre que el Gobierno nacional va a estar incitando algo en ese lugar? La verdad es que a nadie se le debería ocurrir aprobar una constitución manipulada a espaldas del pueblo", enfatizó Fernández.

Ayer hubo alrededor de 170 heridos, uno de ellos en estado grave por traumatismo craneal, y al menos 68 detenidos hasta la medianoche debido a una violenta represión policial que duró más de cuatro horas contra los manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, que fue aprobada y jurada en la Legislatura local.