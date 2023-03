Aníbal Fernández embistió nuevamente contra Cristina y La Cámpora

Después del evento organizado por militantes del movimiento político kirchnerista en Avellaneda, el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández , reafirmó que Cristina Fernández de Kirchner no está impedida de participar en política y criticó las quejas de la vicepresidenta acerca del aumento de la inflación.

"Está criticando a sí misma. Todos somos parte del mismo Gobierno (...) Yo trabajo para el gobierno que ganó en nombre del peronismo. No tengo por qué evaluar sus asuntos", subrayó en una entrevista en CNN radio y Cadena 3 .

Sin embargo, el ministro también señaló las diferencias existentes dentro del oficialismo: "Hay algunos que, porque no están de acuerdo, se colocan en la vereda de enfrente y empiezan a arrojar piedras. Eso es inaceptable e inaudito".

Y terminó colocando a los críticos más afuera que adentro del Gobierno: "Los que arrojan piedras son más oposición que oficialismo. Tienen una responsabilidad que no están cumpliendo. Y eso es lo que más irrita".

El ministro también aprovechó para retomar sus argumentos acerca de que la vicepresidenta no está proscripta para ser candidata, una idea que se renovó el sábado pasado cuando una parte del kirchnerismo se congregó en Avellaneda con el lema "Lucha y vuelve".

cristina kirchner

"Antes de hacer alguna crítica, es necesario saber de qué se está hablando. No tengo ningún interés en que a Cristina le vaya mal. La quiero y la respeto mucho, trabajé con ella durante muchos años y mi forma de pensar no ha cambiado", dijo el ministro.

Pero inmediatamente después reafirmó su postura acerca de la posible candidatura de la ex presidenta: "Por un lado, dicen que Cristina está impedida. Y tratando de explicarlo desde el punto de vista de un abogado, no es así. No está proscripta. Es Cristina quien se autodenomina proscripta. ¿Quieren usar ese término? Bien, utilicen lo que quieran".

"Pero luego aparece otro y dice 'Quiero que sea candidata'. Entonces, ¿qué pasa? ¿No estaba impedida? ¿Entonces cómo puede ser candidata? La verdad es que no está impedida y puede ser candidata. Y para ser candidata tiene que competir en las PASO, nada más", agregó.

También criticó al hijo de la ex mandataria, Máximo Kirchner, y cuestionó su capacidad para estar en política. "Son las 8 de la mañana, y yo, viviendo en Lomas de Zamora, llego al ministerio para trabajar todo el día como un perro. No sé cuántas horas trabaja él ni qué es lo que hace, porque nunca lo supe", afirmó.