Aníbal Fernández no se detiene: "Van a lastimar mucha gente"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó sus polémicas declaraciones sobre las posibles consecuencias de que la oposición gane las elecciones, asegurando: "Todo lo que dijeron que van a hacer saldría sólo con represión. Que haya tanta gente despedida... Ya pasó durante 4 años. ¿No saben cuánta gente despidieron? ¿La represión que había en las calles no la vieron? No me digan que el responsable soy yo, los responsables son los que vieron que esto sucedió y quieren volver", expresó el funcionario al llegar a su despacho.