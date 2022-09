Desde las organizaciones indicaron que, a pesar de la invitación, la concentración se haría lo mismo desde las 10 de la mañana en Avenida Argentina, más precisamente en la explanada del monumento, a la espera de los resultados del cónclave. "Vamos a ir, pero si no hay una respuesta concreta vamos a realizar la medida", indicaron desde las organizaciones.

"Sucede que no hay fecha de pago para los 290 compañeros/as que deberían haber cobrado el pasado 14 de septiembre, no existe novedad del ingreso de los nuevos cupos de trabajadores/as a las obras públicas. Y no cumplieron con el aumento de comedores y merenderos", reclamaron a través de un comunicado.

"Es inaceptable este nivel de incumplimiento y la falta de respuestas. Se trata del salario de compañeros/as que están trabajando y de un convenio firmado por ellos", agregaron.