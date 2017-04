Lejos de enojarse por el ambiguo, si no comprometido cruce en Whatsapp entre el deportista y Ventura, la ex de Daniel Osvaldo aceptó la invitación de su flamante “novio” y viajó este fin de semana a Tandil junto a su hijo, Morrison. De alguna manera, marcó territorio y se encargó de dejarlo explícito en sus redes sociales, donde compartió fotos con el pequeño Momo en las sierras bonaerenses.

“La vida no me pudo dar un mejor compañero. Siempre juntos” fue el sugestivo mensaje que escribió la actriz en una de las imágenes que compartió en Instagram junto a su hijo. “El niño de las sierras #libertad #felicidad #naturaleza #momo”, expresó al lado de otra postal.

La supuesta conversación vía Whatsapp entre Del Potro y Flor Ventura se filtró el viernes. Según las capturas de pantalla, el intercambio comienza con una imagen enviada por ella donde se ve a Barón dando un móvil a Los ángeles de la mañana. Debajo, un videograph aclara: “Jimena Barón cuenta toda la verdad sobre su relación con Juan Martín del Potro”. La respuesta del tenista habría sido risueña: “¡Ja! ¡Ja! ¿Y qué dijo?”. “Ni idea. Te imaginarás que automáticamente cambié de canal. Feo todo”, replicó molesta Ventura. “¡Ja! ¡Ja! Hubieras escuchado así me enteraba qué decían”, remató Delpo en tono de broma.

La conversación sería del 13 de febrero, antes de que la actriz y Del Potro oficializaran la relación, a principios de abril. De ahí que Jimena no saliera al cruce y continúe apostando a su nuevo amor.

Luego de que estallara la noticia de la filtración, Flor Ventura reconoció que tuvo un romance con el tenista. “Lo conocí cuando no estaba de novio. No me parece ahora invadir la relación si está con alguien. Yo estoy sola hoy”, aclaró y añadió: “Él no tenía compromiso conmigo, y no sé si en ese momento con Jimena tampoco. Por ahí él conoce chicas en simultáneo y después ve cuál le cuadra mejor”.

“No quiero meterlo en líos, no sé bien sus fechas”, dijo sobre el fin de su vínculo con Martín.