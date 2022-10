Anticipan el fracaso de los Precios Justos antes de que lleguen a las góndolas

La cámara de los empresarios de la ciudad le bajó el pulgar a los Precios Justos, del ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini. No ve ninguna posibilidad de éxito para el programa que plantea establecer precios para entre 1500 y 2000 artículos de consumo masivo con el fin de enfriar la escalada inflacionaria.

Daniel González, presidente de ACIPAN, sostuvo que en los ámbitos empresarios "ni se habla" del programa Precios Justos. "Ese tema ya se ha probado 700 veces en cinco años y no funciona", exaltó en una entrevista con la radio UNCo Calf.

González agregó que "no se pueden poner los precios que a uno se le ocurren, los precios surgen del mercado. No niego que hay especulación, creo que se tienen que hacer controles muy estrictos sobre los formadores de precios, pero no pasa por ahí el problema central".

La idea expuesta por el empresario es clara: la inflación no va a bajar porque se establezcan precios diferentes a los surgidos del mercado en una mesa de negociaciones del gobierno con los productores y vendedores de los bienes en cuestión.

"Si el precio justo es ir acomodando los precios en función de la inflación es lo mismo que se está haciendo ahora", reflexionó González.

Y ahí nomás estableció la prioridad que, cree, debe tener la política económica nacional: "Lo que hay que hacer es detener la inflación, que es el mal de todos los males porque deteriora el poder adquisitivo del salario y el más perjudicado es el consumidor final, a quien no le alcanza para llegar a fin de mes. Esa es la triste realidad que estamos viviendo".

El tema que desvela

Precios Justos está en plena negociación con un grupo de empresarios entre los que se cuentan algunos de los más poderosos del país. El gobierno busca a través de un pacto con ellos aplacar la inflación, que es el tema que desvela a la Casa Rosada en el inicio inexorable de la carrera por la sucesión presidencial, con mucha antelación a los comicios del segundo semestre del año que viene.

Tombolini adelantó que el futuro programa Precios Justos abarcará entre 1.500 y 2.000 productos. El funcionario mantuvo reuniones con representantes de los conglomerados empresarios que dominan la producción de alimentos: Mastellone, Bimbo, Molinos, Coca Cola, Aceitera General Deheza y Quilmes.

“Estamos trabajando. La idea es avanzar durante el mes de noviembre con esta iniciativa”, dijo Tombolini. El programa fue anunciado el domingo pasado por el ministro Massa.

El primer revés

No bien empezaron las negociaciones con los formadores de precios la idea oficial sufrió un traspié: los empresarios no quieren saber nada con poner los precios de venta en los envases de los productos, para eliminar la especulación del comercio minorista, como pretendía el gobierno.

La iniciativa comprenderá a las “20 o 30 grandes compañías formadoras de precios que representan el 65 por ciento del consumo masivo”. La duración prevista para el programa es de tres meses.