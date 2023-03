Apurate: este jueves es el último día para pedir becas educativas para personas trans

"Se trata de un programa que apunta al desarrollo futuro de las personas y, en ese sentido, es el camino para poder salir de las situaciones de vulnerabilidad. Es, también, un acto de justicia social", remarcó.

“Creemos en la educación como un eje vertebral para combatir la exclusión social y la vulnerabilidad”, sostuvo, por su parte, el subsecretario de Diversidad provincial, Luis "Titi" Ricciuto.

“Además, les damos la posibilidad de que se capaciten según sus gustos y necesidades para así lograr una inserción laboral de calidad”, agregó en el acto de presentación del programa.

Quien solicite la beca podrá obtenerla únicamente para iniciar o completar estudios de nivel primario, secundario, terciario, universitario o para hacer una capacitación en artes, deportes y oficios.

La duración de la beca tendrá un máximo de 12 meses limitado al año calendario y las personas beneficiarias deberán presentar un certificado de inscripción/regularidad emitido por institución educativa oficial, avalada por el Consejo de Educación provincial.

En diálogo con LMNeuquén, Ricciuto contó que el programa de becas no tiene un cupo limitado de beneficiarios y que al momento se anotaron unas 70 personas. "No establecimos un número porque entendemos que, si bien la población trans es mucha, no es tanta la cantidad en relación a otras poblaciones", explicó.

El subsecretario señaló que aún evalúan los montos a otorgar a través de las becas. No obstante, anticipó que el piso mensual rondará los 20 mil pesos. "El dinero va a la persona. En caso de que sea menor, se depositará en la cuenta bancaria del padre, madre o tutor", indicó.

El subsecretario recordó que el incentivo será compatible con becas municipales y otras ayudas económicas provinciales, pero no con becas educativas provinciales ni nacionales, por lo que si una persona ya es beneficiaria de estas últimas, no podrá ser parte del flamante programa.

"Hay personas que generalmente perciben un salario o que cobran aportes vinculados al SSP (subsidios social transitorio). En ambos casos es compatible la beca", dijo Ricciuto, para luego recalcar que la incompatibilidad se da si el beneficio está vinculada al área de educación.

El funcionario manifestó que la fecha límite para anotarse es este jueves 23 de marzo. "Una vez que finalicen las inscripciones se hará una curaduría, se cruzarán datos con el Banco de la Provincia de Neuquén (BPN) porque hay personas que ya están bancarizadas, de modo que se les puede hacer la transferencia directamente a sus respectivas cuentas. A quienes no, se los tendrá que convocar para hacer el proceso de apertura de cuenta", precisó.

"Este programa es muy amplio: abarca los niveles primarios, secundarios, terciario y universitario. También cursos o capacitaciones en oficios, arte y deportes que estén avalados por el Consejo Provincial de Educación", enfatizó para luego acotar que en las redes sociales de la Subsecretaría de Diversidad compartieron un link que permite consultar el listado de las instituciones contempladas en el programa de becas. "Lo que pretendemos es brindar un incentivo para la educación", concluyó.