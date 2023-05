Arbitraje bochornoso de Amiconi y derrota de Cipolletti ante Villa Mitre

La acción fue polémica, porque las repeticiones no dejaron en claro si hubo fuera de juego o no, pero el ambiente ya estaba caldeado y las protestas terminaron con integrantes del cuerpo técnico expulsados.

orsai quen o.jpg

Cipo sintió el golpe del gol y no llegó nunca con peligro. Incluso la visita casi aumenta con un remate de Maxi López que salió cerca. El cierre del primer tiempo mandó los equipos a los vestuarios y bajó los ánimos de un partido muy caliente.

En el entretiempo, Lovrincevich decidió el ingreso de Laureano Doello por Funes, la inversa del cambio que había hecho respecto de los once que habían ganado dos partidos seguidos jugando bien.

Ya en el complemento, el trámite se hizo de ida y vuelta. Tunessi estuvo cerca del segundo con dos remates, uno atajado por Ferrario, y Cipo casi lo empata con un tiro libre de Wagner que Moyano sacó al córner.

Promediando la etapa final, el Capataz atravesaba su peor momento futbolístico en el partido y en dos minutos cambió todo. Amiconi fue muy riguroso con Pettinerolli y lo expulsó por dos infracciones fuertes, pero al toque apareció Doello.

Cipo estaba muy lejos del arco rival y el zurdo tomó el balón tras un lateral de Amarfil y su remate le venció las manos a Moyano, de flojísima respuesta. La virtud de Doello fue el optimismo en su disparo para rescatar un gol cuando todo estaba cuesta arriba.

PSX_20230528_185732.jpg

Al toque, Cabral recibió un gran pase de Díaz y no pudo vencer a Moyano en un mano a mano. A esa altura, el arbitraje de Amiconi ya era tendencioso. Cobró una falta al Pope cuando se metía en el área rival que solo vio él y decidió no sancionar una infracción muy clara de Mancinelli en tres cuartos de cancha frente a los ojos de todo el mundo.

Pero el colmo llegó con el penal sancionado a los 33 por un agarrón de Ezequiel Rodríguez sobre Peralta. La pelota había pasado, fue un contacto como los hay miles en la categoría y en todas las áreas, pero Amiconi decidió que la infracción fue lo suficientemente grave para sancionar la pena máxima. Poco le importó a Tunessi, que abrió la cara interna del pie derecho, le cambió el palo a Ferrario y le dio la victoria a su equipo.

Después del 2-1, hubo otra sanción increíble cobrada por Amiconi cuando Cipo estaba intentando atacar. Fue a Amarfil, que era sujetado por un rival en forma clara, pero el árbitro cobró la revés en vez de dejar seguir cuando la pelota la tenía el local.

Así se fue la tarde, con derrota de Cipolletti y el público muy enojado con el árbitro, que tras el pitazo final se fue custodiado por la policía y sonriendo socarronamente a la platea.

PSX_20230528_190339.jpg

SÍNTESIS

Cipolletti: Rafael Ferrario; Damián Jara, Elvis Hernández, Ezequiel Rodríguez y Leandro Wagner; Maxi Amarfil, Manuel Berra; Guillermo Funes, Fernando Pettinerolli, Alex Díaz; Favio Cabral. DT: C. Lovrincevich

Villa Mitre: Daniel Moyano; Ramiro Formigo, Leonardo Hertel, Federico Mancinelli y Fabián Dawalder; Maxi López, Alan Olinick, Enzo González y Ricardo Tapia; Maxi Tunessi y Gabriel Jara. DT: Carlos Mungo

Goles: PT 32 Jara (VM). ST 26 Doello (C), 33 Tunessi, de penal (VM).

Cambios: ST, al inicio, Laureano Doello por Funes (C) y Martin Peralta por Jara (VM), 13 Franz Hermann Schultz por Jara (C), 34 Lautaro Brienzo y Luis Dezi por Rodríguez y Cabral (C), y Nicolás Trecco por Tunessi (VM), 37 Nicolás Iachetti por Díaz (C) y Agustín Cocciarini por González (VM).

Expulsado: ST, 25 Pettinerolli (C)

Árbitro: Bruno Amiconi

Estadio: La Visera