Arde el FDT: tras convocar a una mesa electoral, el Presidente cruzó al kirchnerismo

En declaraciones con la prensa radial, el Presidente dio a entender, entre otras cosas, que sigue firme su anhelo de competir por la reelección para las elecciones presidenciales, pese al fuerte impacto por la alta inflación y la crisis económica. Aseguró que “nadie” le dijo que no se puede presentar a competir por un nuevo mandato.

Más adelante el mandatario trató de relativizar las diferencias con el ministro del Interior y referente de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro. Así, respondió ante la pregunta por las críticas en off del entorno del funcionario: “No le voy a dedicar un segundo a la interna, preguntale a ‘Wado’ de Pedro. Soy Presidente, con el Presidente hablo todos los días. Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Gobierno con los que puedo gobernar. Yo sigo gobernando, no importa”.

Wado de Pedro. Alberto Fernández.

Las frases más destacadas de Alberto Fernández

“La inflación no se resuelve de un día para el otro, bajarla requiere un gran esfuerzo”.

“La inflación es algo que está, negarla es una estupidez, soy consciente de que es un problema”.

“En la Argentina hay múltiples causas que generan inflación: el déficit fiscal, emitir dinero para taparlo y la ‘inflación autoconstruida’, que se da en pequeños formadores de precios”.

“No está nada descartado, lo que aprobamos ahora es hacer billetes de dos mil, planteamos dos mil y seguimos peleando contra la inflación”.

“Yo firmé con el FMI y la Argentina creció, creamos trabajo, el gasto en salud y en obra pública se expandió, invertimos en ciencia y tecnología, y aumentamos el presupuesto”.

“Mi mayor problema es que alguno de los canallas vuelva a presidir la Argentina, dejemos que la gente opine”.

“El Poder Judicial es funcional a los intereses de Juntos por el Cambio”.

“La condena a Cristina Kirchner fue por una causa armada”.

“La Corte Suprema no puede tener operadores, todo el mundo sabe que para hablar con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, hay que hablar con Silvio Robles”.

“La Corte afectó la ley de coparticipación federal con la cautelar que dictó en favor de la ciudad de Buenos Aires”.

“Hubo varios fallos donde la Corte se excedió en su capacidad republicana”.

“Nunca me referí a los chats que se filtraron al impulsar el juicio político, nos referimos a los fallos, en los cuales hubo un exceso en sus capacidades republicanas”.

“No pueden administrar la coparticipación y ordenar el Consejo de la Magistratura”.

“Yo sé que con Cristina Kirchner tengo diferencias, pero también sé que los dos queremos lo mismo, finalmente nosotros podemos tener diferencias lo que no tenemos es derecho a dividirnos”.

“Sergio Massa puede ser candidato a presidente”.

“Sacamos a todos los espías de los tribunales”.