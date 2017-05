Arden por Grace

Luego, la ex de Matías Alé agregó: “Me educaron para proveerme a mí misma. Tengo confianza en que sé trabajar y ganarme mi dinero. Si tengo una pareja y quiere hacerme regalos, bienvenido sea”. Además, compartió un consejo con todas las mujeres argentinas: “Si te llegan regalos, agarrá todo. Y cuando te va a tocar la pierna decile: ‘¿Qué pretende usted de mí?’ A lo Coca Sarli”.

Se achicaban: ”Creo que antes no se han animado porque ¡tengo un carácterª”, dijo Grace.

Amor francés

La sex symbol argentina que acaba de estrenar el film Mariel espera confesó en la mesa de Mirtha Legrand que su corazón está ocupado. Ante la pregunta de la Chiqui sobre si se trataba de un hombre francés, Grace bromeó acerca de la velocidad con la que está incorporando palabras de otra lengua: “No hay cosa mejor que tener amores para practicar idiomas”, expresó Alfano, y agregó: “Lo mejor es que no sabe quién soy”. Sobre el reencuentro con Alé, la actriz explicó que en Salta pasaron un fin de semana juntos por motivos laborales. Ambos grabaron un divertido video en el que, nueve años después de su ruptura, se los pudo ver sumamente distendidos en el aeropuerto de la ciudad. Alfano había declarado previamente que no volvería con Alé porque no le va bien “con las segundas vueltas”.