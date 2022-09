Arias e Insúa pifiaron pero, justo a ellos, ¡no los maten!

Hacer leña del árbol caído, criticarlos duramente, condenarlos, brindarles lecciones de vida y discursos moralistas sería lo más fácil. Pero creemos, a esta altura, que ya no es necesario. Ambos habrán recapacitado internamente y la opinión pública se encargó de juzgarlos. Uno, de hecho, el neuquino Gabriel Arias, se disculpó y el otro, Rubén Darío Insúa, lo haría en breve inducido, según cuentan, por el propio club que dirige, a cuyo ex presidente expuso delante de las cámaras.

No obstante, de los dos escándalos del fin de semana, fue el entrenador de San Lorenzo quien, por decirlo de algún modo, “salió mejor parado” ya que buena parte de los hinchas lo respalda y valora el trabajo que realiza con los pocos recursos de los que hoy dispone el Ciclón.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1571672836854673409 Los gestos de Arias tras la victoria de Racing vs. Platense. pic.twitter.com/CxM27ZiMC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2022

Innecesarios y desafortunados los dos hechos. Fuera de contexto. Ahora bien, si errar es humano, sería bueno que tampoco los destruyan con las sanciones. La del arquero de esta ciudad se conocería mañana y se habla de 3 a 10 partidos, con posibilidad incluso de arresto.

Teniendo en cuenta muchos antecedentes similares donde no se aplicó tanta rigurosidad, es de esperar que sea una medida equilibrada.

https://twitter.com/TorresErwerle/status/1571606620299317250 "¿Por qué no lo putean a Tinelli, que se robó todo acá?", les dijo Rubén Darío Insúa a algunos plateistas. pic.twitter.com/AJqszOLJQJ — Valentín Torres Erwerle (@TorresErwerle) September 18, 2022

Y lo mismo corre para Insúa, pero ya no de parte del Tribunal sino a nivel interno. No sea cosa que cuestiones extradeportivas deriven en su abrupta salida de un Ciclón al que puso de pie cuando nadie quería agarrarlo. Estuvieron mal pero en el mundo del fútbol todos se conocen y ambos son buena gente y profesionales, de bajo perfil, de los que no venden humo.

¡No los maten!