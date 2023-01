Arrancan los nuevos colectivos: ¿Por dónde pasan y con qué se paga el pasaje?

Los pasajes se abonarán con la SUBE en máquinas montadas en las nuevas unidades que están preparadas para validar las cargas virtuales realizadas por home banking o billeteras virtuales, como Mercado Pago o Uala.

“Todo sigue con el sistema SUBE, que es la tarjeta con la que nos vamos a trasladar. No se pierden los créditos, es la misma tarjeta. Eso no cambia”, dijo el funcionario.

SFP Nuevos Colectivos trasnporte urbano (37).JPG Sebastian Fariña Petersen

Morán detalló que con la aplicación Cole se pueden seguir los recorridos y estimar en cuánto tiempo pasará el coche buscado por la parada más cercana del pasajero. “Al tener una cantidad importante de colectivos, vamos a tener muchas líneas con promedios más bajos. Hemos reducido de 30 minutos a 15 y 19 minutos. Tendremos líneas en 8 y otras en 30 minutos de espera en promedio”, aclaró.

“Vamos a ver un sistema con cinco líneas nuevas: 10, 11, 19, 20 y 30. Es muy importante, esto fue parte de lo que surgió a partir de la propuesta que llevó el intendente Mariano Gaido al Concejo Deliberante cuando presentó la nueva estructura”, agregó.

Habrá extensiones de recorridos en algunas líneas, aunque subrayó que no significará un cambio de recorrido. "Es para llegar a toda la territorialidad de una ciudad que ha crecido en los últimos diez años. En Rincón de Emilio los colectivos van a llegar al río; habrá extensiones en el barrio La Sirena; en sectores 2 y 7 de Mayo; en Cuenca XV, que es tan populoso tienen líneas nuevas como la 4. En Z1 también", añadió.

Los pasajeros podrán sacarse sus dudas llamando a la línea 147. El funcionario dijo que a partir del miércoles habrá facilitadores en 18 puntos en la ciudad, en zonas de mayor afluencia de pasajeros, que les podrán explicar a los vecinos cómo descargar la aplicación y las diferentes inquietudes que puedan llegar a tener.

"Va a ser un cambio rotundo. Mañana lo vamos a ver, en menos de 24 horas vamos estar con este nuevo sistema", sostuvo Morán.

Cuáles son las líneas que cambian su numeración

Desde el municipio capitalino detallaron cuáles son las líneas que cambian. No obstante, el funcionario confirmó que desde mañana aparecerán los nuevos números con las viejas denominaciones.

La ex 5A ahora será la línea 5; ex 7A ahora línea 7; ex 15A ahora 15; ex 101 ahora 21; ex 102 ahora 22; ex 401 ahora 23; ex 404 ahora 24; ex 5B ahora 25; ex 415 ahora 26; ex 7B ahora 27; ex 501 ahora 28; ex 502 ahora 29; ex 15B ahora 30.