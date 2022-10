Arrancó la operación de retorno al penal de Senillosa

La cárcel de Senillosa fue y sigue siendo un negocio muy poco claro. Su construcción rondó los 100 millones de pesos entre idas y vueltas. Su puesta en funcionamiento estuvo llena de desatino y jueces horrorizados porque no estaban amuradas las mesas del comedor, no había un grupo energético de apoyo y todos los cierres del penal eran eléctricos, por lo que un corte de luz habría derivado en un gran motín. Sin contar que no tenían agua potable ni tratamiento de líquidos cloacales. Errores básicos para tamaña inversión.