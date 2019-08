Arrasador triunfo de Kicillof sobre Vidal

Cinco fórmulas quedaron habilitadas para competir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, tras superar el 1,5% de los votos requeridos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), de acuerdo a los datos del escrutinio provisorio, escrutado el 86% de los sufragios.

“Venimos trabajando ya desde hace varios meses atrás para garantizar la tranquilidad de todos los argentinos y así lo vamos a seguir haciendo”, dijo María Eugenia Vidal, actual gobernadora de la Provincia de Buenos Aires

Además de Kicillof y Vidal, también superaba el piso exigido por la ley el candidato de Consenso Federal, Eduardo “Bali” Bucca, con el 5,81%; el Frente de Izquierda, que lleva como candidato a Cristian “Chipi” Castillo, que lograba el 3,23%, y el Frente Nos, con Gustavo Alvarez, que alcanzaba el 1,68%.

No lograron el piso electoral el Movimiento de Avanzada Socialista, el Frente Patriota, el Partido dignidad Popular y el Movimiento de Organización Democrática.

“Hemos caminado, escuchado a la gente. Fueron 44 meses, más de 80 mil kilómetros recorridos. La campaña fue muy esperanzadora”, dijo Axel Kicillof, candidato a gobernador del Frente de Todos

El precandidato por el Frente de Todos, Axel Kicillof, celebró anoche el amplio triunfo y destacó que “la campaña se hizo de abajo para arriba”. “Es un día de mucha felicidad, lleno de emoción, porque ustedes saben que fue una campaña muy desigual. Por lo pronto, a nosotros nos tocó recorrer toda la provincia. Lo importante, lo que me llena de orgullo y es el gran mensaje que tenemos esta noche, es que en esa campaña no se gastaron millones, no se agredió, no se acusó, fue una campaña que contó con muchísima ayuda y todos aprendimos muchísimo”, sostuvo el actual diputado nacional.

En el búnker ubicado en el barrio porteño de Chacarita, el ex ministro de Economía agradeció especialmente a “Cristina Kirchner, al compañero Alberto Fernández, a Verónica Magario, a los intendentes y a los compañeros y compañeras de toda la Provincia”.

“Esta campaña se hizo de abajo para arriba con la participación de todos los compañeros”, añadió Kicillof, quien subrayó que “los bonaerenses quieren una provincia distinta, con otras prioridades y ponerla en marcha”. E insistió: “Cuando decimos que aprendimos es porque escuchamos a todos”.

A las 19, una hora después del cierre de los comicios, el candidato a gobernador se había sumado a Alberto Fernández y compartió a través de Twitter una placa de agradecimiento a quienes habían ido a votar. Se leía “gracias a todos”, pero con un sol en la segunda o, tal como figura en el símbolo del partido. “Estoy emocionado en este momento, lleno de esperanza”, declaró cuando fue en auto hacia la Escuela Nº 10 Bartolomé Mitre de Pilar.

Cerca de las 22:30, cuando Mauricio Macri reconoció la derrota, María Eugenia Vidal se dejó ver. Primero en el escenario y después en la conferencia de prensa. En ninguno de los casos emitió sonido. Estaba todo dicho.

