Arrasó con todo: un joven ciego y autista se convirtió en el gran ganador de America's Got Talent

En su primera audición, Lee sorprendió al jurado el reality al tocar el piano mientras cantaba "A Song For You" de Leon Russell. Al escucharlo, Gabrielle Union no perdió el tiempo y enseguida le dio el timbre dorado. Luego, en la ronda de cuartos de final, Paul Simon le dio a Kodi un permiso especial para cantar su clásico "Bridge Over Troubled Water" de 1970, y nuevamente cautivó a todos. "Eres realmente una de las personas y talentos más extraordinarios que hemos tenido la gran fortuna de tener en cualquier programa que hayamos hecho. Dios te bendiga", le dijo Simon después de esa actuación.

Su interpretación de "You Are the Reason" de Calum Scott fue suficiente para ponerlo en el final de la temporada 14, que terminó ganando anochecon su interpretación de "Lost Without You" de Freya Ridings.

La madre de Kodi, Tina Lee, contó que el millón de dólares que recibió en concepto de premio, Kodi comprará un piano de cola "en todos los colores posibles" y destinará otra parte de la suma a prepararse para su temporada en Las Vegas. "Además le encantaría colaborar con otros grandes músicos y traer amor al mundo a través de la música y el entretenimiento ... Su objetivo de ser músico profesional durante todo el tiempo que pueda", dijo la mujer.

En la primera gala de Kodi en el programa, Tina se subió con él al escenario y contó: "Supimos desde muy temprano que le encantaba la música. Después, empezó a cantar y fue ahí cuando rompí a llorar, porque me di cuenta de que era un artista", contó su madre.

Según su página web oficial, Kodi "nació con hipoplasia del nervio óptico, y sobrevivió a una cirugía a los cinco días de nacer. Después fue diagnosticado con autismo, aunque eso nunca ha impedido a Kodi luchar por sus sueños".

"A veces para los niños y las personas con autismo es muy difícil sobrevivir como lo hacen los demás. A Kodi la música le salvó la vida", sentenció emocionada Tina.

