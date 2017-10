“Este tarado pasó por al lado nuestro y obviamente la gente le gritaba, pero el tipo seguía y nosotros inmediatamente dimos la vuelta para pararlo. Hasta que en un momento el perro no dio más. Llamamos al 911 mientras se fueron acercando más personas al lugar”. Así relató la escena el usuario Joeel Navarro en el posteo del video, que fue subido a Facebook el martes, pasadas las 10 de la mañana, por vecinos de Berazategui. Es una denuncia en imágenes que ya superó las 80.000 reproducciones.

Los móviles de la Policía llegaron al lugar mientras otros vecinos llamaban a organizaciones contra el maltrato animal. No trascendió el nombre del hombre que ató al perro, pero sí que es de nacionalidad boliviana. Tampoco se sabe si enfrentará una pena por maltrato animal. Sí trascendió que no tenía los papeles de la moto. “Lo quemaste de lo que lo arrastraste, hijo de p..., tiene toda la espalda pelada, está completamente deshidratado el animal”, lo increparon.

El perro estaba efectivamente deshidratado y con el lomo lastimado por el roce con el asfalto. Se le realizaron las curaciones, el suero hizo su efecto y está fuera de peligro. “Según las pocas respuestas del tipo, llevaba al perro a su casa porque un compañero de trabajo se lo regaló porque había mordido a un nene. Dijo que lo llevaba así porque el perro no quería subir a la moto. En sí, dijo cosas muy incoherentes que daban mucha pero muchísima bronca, porque se hacía el que lloraba”, relató uno de los testigos.

Otro de los que vieron el maltrato, que es rescatista, se ofreció a llevarlo a un refugio. No se lo podía quedar porque ya tiene bajo su cuidado a otros cinco perros rescatados. “Fue muy doloroso ver cómo la moto venía arrastrando a ‘Charly’ (como fue bautizado el perro). Sin dudarlo lo paré al muchacho este, como otros que pusieron su parte”, dijo Juan. “Tenía las patitas lastimadas”, agregó quien le cruzó su camioneta a la moto. Juan dijo no ser “un amante de los animales”, como sí lo es su esposa, pero que el verlo se le “despertó el instinto para no dejar que lastimen a un animal”.

El acusado le dijo que lo traía así desde hacía pocas cuadras. Pero Juan lo había visto desde su camioneta varios minutos antes. “Lo venía arrastrando porque tenía barro y se tiró al piso apenas frenó la moto”, cerró con indignación.