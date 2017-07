El hecho ocurrió el domingo a la noche en la calle Rodrigo de Ibarrola al 3300, entre Cantilo y Navarro, a pocas cuadras de la avenida General Paz.

Según el testimonio de testigos, el cadáver de la joven, de entre 18 y 20 años, fue arrojado desde un Peugeot 206 de color rojo que merodeaba por el barrio y se dio rápidamente a la fuga.

La chica, que no pudo ser identificada porque no tenía documentos encima, no presentaba aparentes signos de violencia. Se investiga la posibilidad de que la joven haya sido víctima de un secuestro.

"Ayer, a las ocho de la noche, estábamos guardando la moto con mi marido y vimos un auto sospechoso. Pensamos que era un asaltante. Vimos a los vecinos alterados y nos encontramos con ese escenario", relató ante la presa una vecina de la zona llamada Marisa.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad de algunas casas de la calle, se pudo ver cómo un individuo que viajaba en el asiento de acompañante abrió una de las puertas traseras y arrojó el cuerpo contra uno de los cordones.