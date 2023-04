Artaza se afirma a la banca de concejal pese a la negativa de los libertarios

Artaza, que participó en condición de extrapartidario en los comicios del 16 de abril, aseguró que consensuó con Eguía hacer uso de la opción de la banca en caso de no ganar.

Artaza- Eguía.jpg

Por lo pronto, promovió un recurso ante el Tribunal Electal para que lo oficialice en calidad de edil electo y remarcó que, en caso de que no consiga tal aprobación, recurrirá con un planteo ante el Tribunal Superior de Justicia.

Artaza obtuvo el 10% de los votos en los comicios y eso fue suficiente para que los libertarios formen un bloque de cuatro concejales.

El actual concejal aseguró que irá “hasta las últimas consecuencias” para conseguir la banca y dijo que una firma de la apoderada partidaria no puede condicionar la letra de la Carta Orgánica.

jose luis artaza concejal

“Tengo fe de que lo vamos a ganar, me asiste el derecho, a mi entender la Justicia no puede condicionar a algo que no está condicionado en la ley. En caso de que la Junta Electoral resuelva lo contrario, tendremos que judicializar y estoy convencido de que lo vamos a ganar. La decisión es inexplicable de no firmar” por parte de la apoderada, indicó.

“Yo lo hablé con Carlos Eguía, él es el máximo referente de nuestro espacio, él estaba de acuerdo con que bajara”, expresó el ex secretario de Hacienda durante la gestión municipal de Horacio 'Pechi' Quiroga en esta capital.