Artaza va por una intendencia libertaria para seguir los pasos de Pechi

- ¿Qué considera que necesita Neuquén de forma urgente?

- Los problemas más graves que le veo a Neuquén son la inseguridad y los baches. En cada esquina dejas el tren delantero del auto. Pechi hizo mucho asfalto, pero hay que mantenerlo, repararlo. Algo que no ayuda es el EPAS, que es una empresa muy deficitaria, no se le puso el cascabel al gato. Hay que actuar seria y drásticamente con el EPAS, establecer parámetros de penalidades ante incumplimientos. Y la inseguridad es otro problema, nos llegó a todos. En su momento era en determinados lugares, ahora es en toda la ciudad, no se salva nadie, todos tenemos un conocido que tuvo una situación de inseguridad. Hay que trabajar en conjunto con la Policía provincial, proveerle los elementos necesarios para que se desempeñe. Poner cámaras de seguridad en toda la ciudad, con más cámaras hay menos delito. Hacer rondines policiales porque de nada sirve que estén adentro de las comisarias, tienen que estar afuera, caminando, para atacar rápido el delito. Queremos construir postas policiales y también colaborar con más iluminación, que da más seguridad al transeúnte.

- Con este panorama, ¿qué opina de la gestión de Mariano Gaido?

- Gaido fue inteligente. Continuó las obras que nosotros veníamos haciendo: el edificio municipal, el Paseo de la Costa, el asfalto. Gaido lo que hizo fue continuar el plan de Pechi. Yo haría lo mismo, continuaría, mejoraría lo que está mal y seguiría lo que está bien. Se notó esta continuidad, aunque algunas cosas no las hubiéramos hecho igual. Con Pechi éramos más austeros con los gastos, hay decisiones de Gaido que nos suenan demagógicas. Duplicó la estructura que teníamos, lo que hizo pasar el ahorro corriente de 35 a 16%, eso a corto plazo no se ve, pero a largo plazo es importante. Dejamos 12 mil millones en caja y con eso Gaido pagaba el sueldo de un año en personal, ahora hay mucho menos. Rescato que continuaron con una administración donde apuntaron al superávit, cuando el MPN está acostumbrado a administrar con déficit y es importante que hayan cambiado esa mentalidad. Por otro lado, se viene una inversión importante en Vaca Muerta, lo que permitirá más regalías hidrocarburíferas y se duplica el monto que recibe la Municipalidad, por lo que se está en condiciones de bajar impuestos como la Licencia Comercial, hay que bajar la alícuota también de la patente de rodados, que se incrementaron mucho. Bajar además los derechos de edificación, donde hay mucha inversión y pagar lo establecido es demasiado. Es preferible pagar menos y apostar a generar puestos de trabajo y más actividad privada, para bajar el gasto público. Con Pechi hubiésemos sido más austeros.

- ¿Qué otras obras proponen?

- Queremos hacer tres puentes para integrarnos con Río Negro. Uno a la altura de la calle Figueroa, otro en la Leloir, por Parque Este, y otro en Parque Industrial. También queremos arreglar el de Balsa Las Perlas, asfaltar Futaleufú, asfaltar Río Colorado. Hablamos con Aldo Mildenberg, nuestro candidato en Cipolletti, para que arreglen de ese lado los 22 kilómetros entre Isla Jordán y Balsa. Esa integración tiene que hacerse porque en horas pico es imposible pasar. Otra integración es la de norte-sur de la ciudad. Queremos perforar la multitrocha, meter la mayor cantidad de pasos posibles a los efectos de que no se tenga que esperar o dar vueltas para pasar y hacer esto también en el sector de vías e incluir un paso más en el Parque Central. Por otro lado, la realización de un teatro en el terreno ubicado en Libertad y Olascoaga. Otro tema es el hospital canino. Tenemos que avanzar con las castraciones y proponemos bajar los retributivos a aquellos que adopten perros de la calle. Además está el tema del transporte y el tránsito. En Neuquén hay 120 mil vehículos y por día ingresan otros 100 mil desde Cipolletti, Plottier y Centenario. No se puede estacionar así que además del estacionamiento subterráneo privado frente a Pirkas, propongo uno en el Parque Central y otro en la Avenida Argentina. Es importante descomprimir el transporte. Buscamos poner baños en toda la ciudad, mantener y hacer más sendas de tierra en Parque Norte, donde no pondría ni un gramo de asfalto, por lo que no estoy de acuerdo con la bicisenda que va desde Albardón hasta el puente. Hay que fomentar todo esto del hábitat y mantener a las especies nativas, a la flora y a la fauna. También queremos acompañar a los deportistas destacados de la ciudad, que van a Buenos Aires o al exterior y traer universidades privadas para que los chicos no tengan que mudarse de Neuquén.

- ¿Mantendría el nuevo sistema de transporte público?

- Sí. Tenemos que ver si hay cosas para mejorar, pero es un sistema superador al que estaba antes. También agregaría un transporte interurbano, traspolar lo que se hizo en la ciudad.

- ¿Por qué partido Cumplir y no Libertario?

- Somos libertarios por el partido Cumplir porque partido Libertario en Neuquén no había. Los libertarios buscamos administrar bien, llevar bien las finanzas y dejar un Municipio con solvencia. Administrar de forma eficiente, bajar el gasto público y los impuestos. Todo el manejo económico es fundamental y lo tenemos que hacer a nivel local, provincial y ni hablar en el nacional, donde tenemos un modelo que nos lleva a Venezuela, el modelo de los planes, los subsidios, no da para más. La gente va a demostrar el hecho de que Milei tiene votos porque están hartos. Juntos por el Cambio tampoco dio el resultado esperado porque volvió Cristina Kirchner, que sabemos lo que es. Por eso, la alternativa, es Javier Milei.