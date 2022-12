Aseguran que en diciembre el barrio Limay Azul de Plottier tendrá gas

Los vecinos del barrio Limay Azul de China Muerta en Plottier amenazaron con cortar la ruta 22 si es que no se retomaban los trabajos que permitirán que luego de años puedan conectarse al gas natural. Desde la comuna explicaron que la causante de la demora fue un nuevo pedido de Camuzzi, pero confirmaron que antes de fin de año las 121 familias que viven en ese sector tendrán gas en sus casas.

Moreno advirtió que los gastos para calefaccionarse son cada vez más altos y hasta sobrepasan los 50 mil pesos mensuales en invierno. "La intendenta nos dijo que no compremos leña que este año sí íbamos a tener gas, no nos podemos ni imaginar tener que pasar un invierno más sin gas", lanzó la mujer, quien aseguró que los vecinos se estaban organizando para realizar medidas de fuerza si es que no había respuestas.