Aseguran que el envenenador serial de perros usó una sustancia "muy fuerte"

La funcionaria hizo un principal hincapié en la rapidez en la que actúa el veneno ya que en su carrera profesional jamás vio algo que actúe sólo en segundos. “Algunos perros no pudieron ser llevados a la veterinaria ya que murieron rápidamente”, declaró y añadió que, teniendo en cuenta todas estas características, puede tratarse de una sustancia clorada: “Un raticida provocaría hemorragias y no es lo que está pasando en estos casos”.

Perro envenenado Cipolletti

Si bien Marini confió que ya se realizó la denuncia correspondiente en Fiscalía para que inicie una investigación, por ahora no hay demasiados datos concretos. “Todavía no pudimos dar con los dueños de los perros. Los vecinos con los que hablamos dicen no saber de quienes son. Según entendemos, todos los perros fueron enterrados y necesitamos hablar con los vecinos para saber en dónde están, y posteriormente realizarles una necropsia para analizar sangre y orina y así conocer que sustancia los mató”.

Como si fuera poco, algunos vecinos del lugar ya manifestaron su malestar por la búsqueda de Zoonosis. “Muchos vecinos ya se oponen a que se desentierren los perros”, agregó la funcionaria.

Ante esta situación, la profesional manifestó que se enteraron que un perro con síntomas similares a los de los fallecidos fue llevado a una veterinaria de Neuquén y que estaría vivo, por lo cual dar con esta mascota ayudaría mucho en el caso. “Hay aves muertas por esta sustancia, pero en estos animales no se puede tomar una muestra”.

Por el momento, desde la Municipalidad se tomó la determinación de cerrar la plaza del lugar y la zona de juegos, ya que además de los animales, muchos niños pueden terminar siendo afectados. “Hay que dar con esta persona porque no se justifica tanto mal. Es que además de los animales, puede afectar a los niños”, dijo y aseguró que en la zona no hay cámaras que permitan ver los movimientos que se dan.

Por último, pidió a los vecinos que no dejen sueltas a sus mascotas: “Pedimos que no dejen que sus perros paseen solos para evitar que sigan dándose envenenamientos, pero además porque eso está prohibido, ya que por ordenanza municipal los perros deben ser paseados con collar y correa”.