"Hoy también les venimos a pedir que se inicie las obras de las 192 viviendas que ya están licitadas. En 15 días más tendría que estar saliendo otra licitación de 300 viviendas más. En total unas 600 familias tienen que estar viviendo ahí en lo que va de este año y del año que viene", agregó.

Salas remarcó que las viviendas se están haciendo con fondos de Nación. "S iempre se dice que la provincia hace viviendas y todo viene de Nación. Hoy veo que están trabajando el presupuesto provincial y quiero ver si hay presupuesto para viviendas en Neuquén. Hoy están hablando de la riqueza de Vaca Muerta. Sin embargo, el 60% de los neuquinos no tiene viviendas. Más de 110.000 familias hoy en Neuquén no tienen vivienda. Esa es la discusión que vamos a dar y lo que estamos esperando hoy. Si no hay viviendas para la gente, el problema de salud, de seguridad y de todo lo demás se va a seguir agravando en la provincia de Neuquén", sentenció.

"Tenemos un petitorio para que nos reciba el mismo gobernador. Queremos decirle que se acerque a La Sirena unificada para ver abandono que ha hecho el Instituto de la Vivienda y el ADUS", remarcó.