Asesinan a una peluquera delante de su hijo de 4 años

El hombre aún no declaró ante la Justicia, ya que no estaba en condiciones, por lo que fue trasladado a la Unidad Penal Neuropsiquiátrica. El crimen que se le imputa a Díaz fue cometido el martes a las 6 de la mañana, cuando Nadia Ferraresi descansaba, junto a su hijo Joan de 4 años, en la casa que habitaban ambos en la calles Bossinga y Francisco Cestino, de Ensenada. Según los investigadores, la mujer se hallaba durmiendo en el momento en el que fue sorprendida por un hombre que la atacó con un cuchillo y la apuñaló en el abdomen, tras lo cual escapó.

Ferraresi logró salir de la vivienda para pedir ayuda a sus vecinos, quienes dieron aviso a la policía y, de inmediato, fue trasladada al Hospital Cestino, de Ensenada, donde ingresó en estado de extrema gravedad. Ana, prima de la peluquera asesinada, contó que “la puñalada fue una sola y le dañó seriamente el riñón, el hígado y cortó arterias, por lo que perdió mucha sangre y a pesar de las transfusiones, horas más tarde sufrió muerte cerebral y finalmente falleció”. La mujer contó que el detenido, tras el ataque que sufrió Nadia, se fue a atender al mismo hospital por una herida que tenía en la mano. “La hermana de Nadia se cruzó con el asesino en el hospital, cuando aún no sabía que había sido él”.

Video: Las cámaras de seguridad tomaron el momento en que un hombre sale de la casa.

Sospechan de la ex de su pareja

La tía de Nadia exigió Justicia y denunció que su sobrina había recibido amenazas por parte de la ex novia de su actual pareja, con lo que dio a entender que el hecho podría estar vinculado a un crimen por encargo. “Queremos que se haga justicia y queremos que se vaya a fondo en esta investigación”, dijo Lynet Zaragoza, tía de la peluquera asesinada, quien puso en duda la hipótesis del robo. “No cierra cómo entró esta persona a la casa”, explicó la mujer, quien agregó que su sobrina “no tenía signos de abuso”. Respecto del detenido, la tía de Nadia aseguró que es un vecino de la zona, pero que ella nunca les dijo que estaba siendo acosada. “No había un vínculo con él, por eso pedimos que se vaya a fondo”, dijo. En esa línea, remarcó que el crimen “puede haber venido por otro lado” y apuntó a la ex pareja del actual novio de Nadia. “Ella ha recibido amenazas de la ex mujer de este hombre a través de las redes sociales. No tengo las pruebas y por eso pedimos que se investigue y que se agoten todas las posibilidades”.