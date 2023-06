Asesino condenado violó domiciliaria para comprar en el almacén

A su turno, el abogado querellante Cristian Petrorosso confió que no era la primera vez que el condenado había violado la domiciliaria, medida que debía ser controlada por personal policial; ante lo cual habló de ineficacia estatal. "Hoy (por miércoles 14) a la mañana me llamó sumamente angustiada la señora Mónica Zani, quien me viene informando que al sujeto condenado, e incluso antes de ser condenado, vecinos lo han visto salir a un supermercado a comprar bebidas alcohólicas y ella me dice `¿Cómo puede ser que un tipo que mató a mis dos hermanos ande libremente comprando alcohol?` por lo que llamé a la fiscalía y hice saber de esta situación", detalló el abogado.

Asimismo confió que el dueño de ese supermercado, al cual González Aguilar acudió este último fin de semana, "había denunciado que semanas atrás se le estaba vendiendo alcohol a esta persona" y que no pasó nada. Cuestionó que cómo un detenido con doble sistema de control, tobillera electrónica y personal policial, puede salir tan libremente; por lo que apuntó a que es necesario que intervenga Asuntos Internos y el Tribunal Superior de Justicia.

Por último, sostuvo "por supuesto el señor González Aguilar tiene que estar tras las rejas" y acompañó el pedido del fiscal sobre el traslado a la cárcel de Zapala.

La defensora particular del condenado, Laura Plaza, se opuso a la revocación de la cautelar al asegurar que ni fiscalía ni querella exhibieron prueba alguna de esa violación de la domiciliaria. "No se observa una prueba concreta sobre los hechos, no tenemos ningún testimonio ni de policía ni del personal estaba a cargo del control de la vivienda que acredite que incumplió con las medidas impuestas, por lo que me voy a oponer que se le revoque", sostuvo la defensora y en caso de que el juez haga lugar a la acusación, planteó la necesidad de que sea alojado en el penal de Junín de los Andes por un tema de cercanía con su familia.

Finalmente, tras escuchar a cada una de las partes, el juez Juan Pablo Balderrama adelantó que no debatirá sobre si hay prueba o no de la violación, pero que teniendo en cuenta que la sentencia está firme, la cautelar debe cesar y el condenado constituirse en detenido en una unidad penitenciaria.

"Lo ideal, como dijo la defensa, es que quede alojado cerca de su lugar de vida. Pero lo cierto de la realidad de las unidades de detención es que no hay muchos lugares disponibles, y conforme con lo que dice fiscal habría disponibilidad la U32 de Zapala, por lo que voy a disponer su traslado en ese establecimiento y que, en caso de haber vacante en las unidades de la Cuarta Circunscripción, el señor González Aguilar tenga prioridad para cumplir su pena en esas unidades", resolvió el magistrado Balderrama.

U32 de Zapala

El crimen de los hermanos Zani

Cabe recordar que la madrugada del 25 de diciembre de 2021, las víctimas y el acusado estaban en el predio de un camping cerca de Villa La Angostura cuando se dio una discusión entre ellos. El acusado, junto a su esposa y su hija, se retiró en su camioneta, pero el vehículo quedó atascado en un arroyo y Julio Zani se acercó con un rastrillo en la mano.

González Aguilar bajó con un arma de fuego y efectuó cuatro disparos. Uno impactó en la zona del pecho de Julio, causándole la muerte. Luego, le disparó a Alejandro en la zona de la cadera, lesión que le provocó la muerte dos días después.

La fiscalía y la querella habían pedido que se lo declare al acusado culpable por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, siendo dos hechos por las dos víctimas; mientras que la defensa apuntó a su inocencia y planteó ante los jurados que estaban frente a un homicidio en circunstancias de legítima defensa.

Finalmente, los miembros del jurado popular consideraron que por la prueba escuchada correspondía arribar a un veredicto de culpabilidad respecto al crimen de Alejandro y de no culpable respecto de Julio. Así fue sentenciado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa y por tenencia ilegal de arma.

Luego, en el juicio de cesura, la fiscalía había requerido una condena de 8 años y 6 meses de prisión y la defensa un pedido de pena menor. Finalmente, el juez interviniente resolvió imponer la pena de 4 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo.