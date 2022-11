Asesinó a su esposa delante de sus hijos: "Papá mató a mamá"

En diálogo con la prensa local, Lorena Rueda contó cómo fue el momento en el que el agresor confesó el asesinato. “No lo podía creer, le reproché por qué la mató y me contestó ‘ya está, está, lo hice, lo hice’, con un tono de voz tranquilo, como de alguien que estaba resignado a saber las consecuencias de lo que ahora le espera. Me trajo no solo a los dos chicos, un varón de 12 años y una nena de 3, sino también la ropa de ellos. Me dijo que conmigo iban a estar bien y se fue a la subcomisaría, dijo que iba a pagar por lo que hizo”, detalló Rueda.