Asesinó a su madre y llamó a la policía: "Era peor que una nena de 2 años"

"Estoy cansada, mental y físicamente", dijo Rodríguez, quien se quejaba porque nadie la ayudaba a cuidar a su madre, María Rosa Ravetti, de 59 años, quien estaba postrada desde hace dos años.

"Soy madre, padre, hija, enfermera, novia, empleada, ama de casa... No doy más. Me va a dar un ACV, trato de estar fuerte por mis hijas, pero no doy más", remarcó la joven de 30 años.

Asimismo, puntualizó que "todos se lavan las manos y me dejan todo a mí, soy fuerte, pero me canso. Necesito descansar, necesito un día de paz. Harta de promesas que no se cumplen, ¿Qué hago? ¿Dejo de lado mi vida por alguien que no me cuidó? Si esto es vivir, ya no quiero".

En otra publicación, escribió: "Pedí mucho tiempo ayuda. Nadie me ayudó. Nadie respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios perdóname".

Hecho similar

No es la primera vez que se registra un hecho de este estilo en la provincia. En Córdoba capital dos mujeres fueron asesinadas por sus hijos en 2022.

De acuerdo con el diario La Voz, en enero de ese año una mujer de 48 años fue asesinada de un tiro por su hijo. Sucedió en el barrio Villa Urquiza.

Por otro lado, en septiembre, dos hermanas fueron asesinadas y arrojadas dentro de un pozo en una casa del barrio Autódromo. Por el hecho quedaron detenidos tres jóvenes y se pudo saber que uno de ellos era hijo de una de las víctimas. Tras peritajes psiquiátricos, se pudo determinar que los acusados son inimputables.