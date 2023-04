Así era L-Gante cuando iba al colegio: "Era rubio cheto", dijeron los fans

La aparición de L-Gante en el mundo del espectáculo argentino significó una verdadera irrupción, en donde el joven pasó de la noche a la mañana de ser un total desconocido, a convertirse rápidamente en uno de los artistas más populares del país. Con un look súper definido, el cantante rápidamente cautivó a todos con su carisma, pero también definió la estética del movimiento de la Cumbia 420, estilo musical que lo tiene como rey. Sin embargo, gracias a una foto compartida por su madre, ahora pudimos ver que Elián no siempre mantuvo el mismo look.