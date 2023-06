Así era la vida de Mónica, la participante de 77 años de Gran Hermano Chile

El ingreso de Mónica María del Carmen Ramos Yañez a la casa de Gran Hermano Chile no pasó para nada inadvertido. Es que la mujer, de 77 años de edad, es la participante más longeva que ha pasado por el reality y ha establecido un récord mundial. Al entrar a la casa, contó que trabajaba en ferias ambulantes, dijo que le encantaba bailar tango y sorprendió a todos por su particular estilo y su vitalidad. De hecho, defendió su pelo color violeta y se rio de quienes la tildaron de “vieja ridícula” cuando cambió su look. “Me siento bien, estoy conforme con lo que soy. Me gusta participar en esto porque es una oportunidad que no se da dos veces en la vida y menos a mi edad”, aseguró.