Así es el entrenamiento súper pro que hace Matilda, la hija de Luciana Salazar

Luciana Salazar-Matilda.mp4

Por lo menos así lo mostró en sus redes sociales, en donde acumula más de 350 mil seguidores, y compartió el video. "Salí truquera", escribió ella desde la cuenta que maneja su madre. A lo que Luciana citó la storie y agregó: "Me salió una monita".

No sólo la influencia de Luciana Salazar es la clave en el amor y la habilidad que tiene Matilda en el deporte. Es que el colegio al que asiste también se encarga de apoyar los mismos principios. Por lo menos así lo reveló la modelo.

"El Lincoln es un colegio donde se hacen muchos tipo de actividades para compartir con la familia, nos hacen participar a los papás constantemente. Matilda está chocha", comentó sobre las actividades que su hija realiza y cómo ella se encarga de acompañarla.

Matilda-Luciana Salazar.webp

"A Matilda todo lo que sea actividad deportiva: gimnasia, danza y cualquier tipo de deporte a ella le encanta. Ella es súper activa, hace de todo. De lunes a sábados tiene todos los días actividades físicas extracurriculares", mencionó sobre la rutina semanal de entrenamiento de su pequeña.

"Todas las mamás se me acercan y me dicen 'Luciana, Matilda tiene una habilidad física que nosotras no podemos creer. ¡Está para competir! Para que la pongas en el SENAR me dicen' (ríe). Es impresionante de verdad la motricidad que tiene. La primera vez que la llevé a patín el año pasado no sabía ni agarrar un patín y a las tres clases ya estaba levantando las piernas en el aire. Tiene mucha facilidad con todo lo deportivo", contó orgullosa.