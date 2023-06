Así es la boleta de Sergio Massa y Agustín Rossi de UxP

En la imagen dada a conocer, se observa el logo de Unión por la Patria y representaciones de los ex presidentes Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner y de la ex primera dama María Eva Duarte de Perón.

Fz4HllJaIA4u8OC.jpg Sergio Massa y Agustín Rossi comparten la boleta de UxP.

Obviamente, también cuenta con la foto de los precandidatos a Presidente y vicepresidente. Se espera que en breve el resto de los espacios también difunda sus respectivas boletas, para así ir familiarizando a los votantes con las papeletas que estarán presentes en los cuartos oscuros de todo el país.

Kulfas aseguró que votará a Massa

El ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que acompañará la fórmula presidencial de Unión por la Patria, encabezada por Sergio Massa y secundada por Agustín Rossi, y reveló que no habla con el presidente Alberto Fernández desde fines de 2022.

"Se logró la fórmula de consenso y unidad y, obviamente, voy a acompañar. Voy a votar a Massa y Agustín Rossi, sin duda", reafirmó el ex funcionario en declaraciones radiales. "Se logró la fórmula de consenso y unidad y, obviamente, voy a acompañar. Voy a votar a Massa y Agustín Rossi, sin duda", reafirmó el ex funcionario en declaraciones radiales.

Kulfas supo conformar el Gabinete inicial del mandatario, quien le pidió la renuncia el 4 de junio de 2022, tras la filtración de un off contra la fuerza que respalda a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A pesar de eso, el economista contó que el jefe de Estado continuó consultándolo hasta fin de año.

"No me hablo con el Presidente desde fines del año pasado que tuvimos algunas charlas. Me preguntó algunas cosas y después no hubo más diálogo", explicó y, respecto al vínculo que supo ser personal, afirmó: "Antepongo las cuestiones políticas y del país. Es el Presidente y me parece que debe finalizar este etapa de la mejor manera posible, no pongo cuestiones personales en el medio".