Así está hoy Diego Alonso, el actor más famoso de Okupas

Okupas fue una exitosa tira de ficción emitida en la televisión argentina, la cual se estrenó en el 2000 , y hoy a 23 años de aquellos días, se convirtió en una de las joyas de culto del mundo audiovisual argentino, con una temática que sigue vigente y que no ha envejecido.

Esa producción que surgió de casualidad se convirtió en una serie de culto en Argentina y con su inclusión al catálogo de Netflix, en 2021, con imágenes remasterizadas, el fenómeno llegó a generaciones que aún no habían visto la obra de Bruno Stagnaro, la cual había salido por Canal 7 en aquellos tiempos.

Diego Alonso guionista.jpg Diego Alonso de Okupas en la actualidad

Alonso, quien encarnó al mejor amigo de Ricardo Riganti (Rodrigo de la Serna) en la ficción, participó también de una charla sin tapujos con TN Show: “Trabajar en Okupas estuvo muy bueno, como experiencia fue muy impactante porque era algo nuevo, era como hacer una “televisión de guerrilla”, que no era lo que estábamos acostumbrados a ver en la tele y la verdad que la experiencia fue maravillosa, con un grupo genial de gente”.

Por otro lado, contó como influyó en su vida, para bien y para mal: “a actuación en Okupas en mi carrera influyó, claramente, porque a partir de ahí me hice conocido. Eso te abre y te cierra puertas al mismo tiempo. Hay veces que no te llaman porque piensan “no, este no que por ahí te va a cobrar mucho”. Empiezan a pasar esas cosas”.

En cuanto a su actualidad, Alonso reveló que anda haciendo: “Ahora me encuentro escribiendo el guion de un largometraje con Lucas Turturro, que es un director argentino. Él ya tiene tres películas y me convocó para escribir el guion de su nuevo largo, así que estoy con eso. Yo también soy guionista, escribí la serie Apache con Adrián Caetano, las primeras dos temporadas de La Liga, algunos capítulos de Cárceles”.

“También tengo series y una peli. En cuanto a la actuación no sé si está flojo para mí o flojo para todos, pero bueno, uno también se va poniendo con el tiempo grande y vienen nuevas generaciones que toman la pantalla para ellos, porque se lo merecen, claramente, porque es su oportunidad, y la poca industria que se genera acá, lo poco que se genera de laburo, se reparte entre un montón que somos”, completó.