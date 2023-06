Así está hoy Luca, el hijo de Zulemita Menem: las fotos no vistas

Por el momento no se saben detalles de cuál es la carrera que eligió para su futuro, pero ya se vislumbra en él una veta política . Al igual que su mamá, cuando tras el divorcio de sus padres cumplía las veces de Primera Dama al lado del fallecido ex presidente Carlos Menem , hoy Luca es el compañero incondicional de Zulemita.

LUCA-ZULEMITA.MENEM.jpg Luca es el gran compinche de Zulemita y la acompaña en muchos eventos públicos.

En sus redes sociales Luca muestra su vida como un apasionado del deporte, la música y la familia. Algunas veces se lo ve entrenar con su madre, tocar el saxo con una banda de músicos amigos, o disfrutar de partidos de River junto a su hermano menor, Malek Pocoví.

Pero, de a poco, comenzó a dejar salir la vena familiar y hablar de política y economía. En momentos de plena inflación y suba del dólar recordó los días del “uno a uno”, en clara referencia a la ley de convertibilidad que regía durante la presidencia de su abuelo.

Crítico con la situación económica que atraviesa el país, en otra oportunidad dijo en sus historias de Instagram "hoy es un buen día para empezar a usar estos", mientras mostraba una buena cantidad de "Menem truchos”, los billetes de promoción proselitista con la imagen de su abuelo que se repartían en la década del 90.

LUCA-ZULEMITA-MENEM.jpg Luca Bertoldi tiene 19 años y es un apasionado por la música, los deportes y la familia.

Luca admira profundamente al ex presidente, por eso no duda en recordarlo como abuelo y como político cada vez que puede, como el día que sacó a relucir todo el merchandising de campaña de Carlos Menem, algo que la familia guarda como un tesoro.

En febrero, cuando concurrió con Zulemita al homenaje que se realizó por los dos años de la muerte de su abuelo, dijo en Socios del Espectáculo: "Me acuerdo de todas las cosas que me enseñó cuando era chico. Me dejó lecciones de vida que no podría haber aprendido de otra manera”.

Tambien expresó con emoción que lo sorprende el hecho de que "a pesar de que pasaron dos años la gente sigue recordándolo y viniendo. Me encanta ver y sentir el afecto de los que lo rodeaban". Su admiración por la figura pública de Carlos Menem, ¿lo llevará a seguir sus pasos y dedicarse a la política?

LUCA-ZULEMITA-MENEM.jpg Zulemita con sus dos hijos, Luca y Malek.

Captura de pantalla (740).jpg Con la abuela, Zulema Yoma, su mamá y su hermano menor.

LUCA-ZULEMITA-MENEM.jpg Luca y Malek son fanáticos de River, como su mamá, y estuvieron en la despedida de Julián Álvarez, en julio del año pasado.