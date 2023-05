Así está hoy Matilda, la hija adolescente de Mariana Fabbiani, que cumplió 13 años

Mariana Fabbiani hija 1.jpg

Hace poco, la conductora había hablado de su rol como madre y cómo intentaba llevarlo en su día a día laboral.

“La maternidad por supuesto es una revolución en la vida de cualquier mujer. No sólo hormonalmente sucede algo, cuando trabajás y tenés otro hijo y además querés que tu familia esté bien y tu marido esté contento y demás, una se reparte mucho. Es difícil estar en todos lados y yo soy bastante autoexigente. A mí me gusta que las cosas estén más o menos como a mí me gustan, me sale un poco la controladora. Me cuesta dividirme y tengo muchas contradicciones. Por un lado me gusta mi independencia, me gusta trabajar, amo lo que hago; y por el otro lado me gusta ser una mamá muy presente y estar en cada momento”, explicó Mariana Fabbiani, quien es muy unida de Matilda y Máximo.

Mariana Fabbiani hija 2.jpg

“Hay que intentar encontrar el equilibrio, trabajar es parte de las actividades obligadas y que te hacen feliz. Una mamá feliz es una mejor mamá. A veces uno está en casa, pero haciendo otra cosa, distraída o con el celular. Cuando estoy con los chicos, intento que ese tiempo sea productivo, jugar y estar conectados”, cerró la conductora.