Así está hoy Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos

Durante años, Abel Pintos no mostraba nada de su vida privada, no se sabía si estaba soltero, en pareja, qué hacía en su tiempo libre o incluso dónde vivía. Sin embargo, un día decidió presentar en sus redes sociales al que es el gran amor de su vida Mora Calabrese , y desde entonces, el actor cambió totalmente, expresando en público su amor a la madre de su hijo cada vez que tiene una oportunidad.

Pero no se quedó ahí, y más abajo, Abel Pintos agregó una parte más del mensaje que demuestra que es un verdadero romántico: “Punto y aparte: ¡Qué hermosa sos, por favor te lo pido! ¡Calmate un poco!”.

Conmovida por el bello mensaje, Mora Calabrese le respondió el posteo con mucha ternura: “¡Gracias amor de mi vida! Te amo. Los amo. ¡Por ustedes soy la persona más feliz en este mundo!”.

Tiempo atrás, Abel Pintos contó cómo conoció a su actual esposa y porque tuvo que esperar 6 años para empezar a salir oficialmente con ella. “Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que sponsoreaba un festival que yo tocaba en Chaco”, reveló el cantante.

Mora Calabresa Abel Pintos 2.jpg

Según el artista, apenas la vio se enamoró al instante, sin embargo, en la primera charla, descubrió que ella estaba casada. “Yo dije ‘Bueno, listo, ya está’, y varios años después, incluso después de su divorcio, retomamos a hablar, aunque tuvimos un montón de años de idas y vueltas”, reveló.

“Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”, agregó en su relato Abel Pintos.

“Fue hasta el día en que dijimos ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”, cerró el cantante, profundamente enamorado.