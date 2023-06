Así están los hijos adolescentes de Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata

Si bien Allegra todavía no definió si quiere ser abogada ya comenzó sus primeros pasos en el Estudio de Marcovecchio. "Ella este año me planteó que tenía ganas de conocer mejor mi trabajo y también de ganar su propio dinero. ¡Está en primer año del secundario! ¡Una locura! Pero lo pensé bien y le dije: “Vení al estudio y vemos qué tarea te puedo dar los lunes, miércoles y jueves durante dos horas por día”. Asi que la nombré “asistente de asistente: doble AA” y trabaja -con mucho compromiso y responsabilidad, debo admitir- para Melanie", asegura.

Con una enorme sonrisa, Elba recuerda el momento exacto en que le anunció a su papá que iba a ser abogada. “Yo tendría 6 ó 7 años cuando él -que era ingeniero y falleció cuando cumplí 9- solía sentarme a su lado en la mesa del comedor de casa y desplegaba los planos de la obra en la que estaba trabajando. Uno de esos días, en los que me contaba muy entusiasmado detalles de su trabajo, me dijo: “Vos vas a ser ingeniera como yo”, y ahí le respondí: “No, papá. Yo voy a ser abogada”, cuenta entre risas.

"A partir de ese día me hacía bromas con ese tema porque mi vocación comenzó por el fanatismo que sentía por (Tony) Petrocelli -el protagonista de la serie que comenzó a emitirse en el año 1974-. Me decía: “Lo voy a matar a ese Petrocelli”, asegura.

Marcovechio asegura ser una apasionada de su trabajo. "Vivo conectada al trabajo y no lo puedo evitar. El único momento en que me relajo es el fin de semana y cuando me voy de vacaciones: creo que el ocio es clave y, es más, siento que las mejores ideas para dar vuelta una demanda, por ejemplo, surgen cuando estoy de viaje o un sábado a la tarde totalmente desconectada del trabajo", confiesa.

Dice que siempre le gustó mucho estudiar. "Tengo una gran ventaja: no me resulta un gran esfuerzo procesar nueva información. Es más, disfruto enormemente de aprender. Esa es la verdad. Me recibí de abogada a los 21 -hice la carrera en menos de 4 años- y terminé con el segundo mejor promedio: 8.65. Pero, te aclaro, no es que me quedaba en casa estudiando todo el finde. Desde muy chiquita practiqué deportes y danza, siempre disfruté de las actividades al aire libre. Eso sí, nunca fui amante de las fiestas y los boliches: tengo muy poca vida nocturna encima y lo admito sin pudor alguno", concluye entre risas.