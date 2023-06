Así están los hijos de Germán Martitegui, Lautaro y Lorenzo: las fotos

2.JPG

Además, el chef es un obsesivo de la alimentación sana en lo que respecta a su familia, y sus hijos tardaron mucho en comer cosas como las gaseosas y el dulce de leche. Y aunque en un principio podía controlar la alimentación de los pequeños todo el tiempo, desde que son un poco más grandes y salen al mundo sin él, ya no puede hacer nada.

“Hay un momento que con los hijos, salen a la calle, vos ya les dijiste lo que podías… Van a los cumpleaños y parecen dos chicos muertos de hambre porque están al lado de la mesa de los alfajores de maicena y comen uno detrás del otro”. Reveló divertido Germán Martitegui.

Igualmente, lejos de enojarse, el chef se toma la situación con humor. “Vuelven de los cumpleaños con la panza redonda… ¡Pero bueno, que lo disfruten!”, aseguró.

Ya previamente había hablado de que su gran enemigos con las gaseosas, por lo que reveló el divertido momento que protagonizó su hijo la primera vez que bebió un vaso de bebida cola. “Lo estaba probando y me miraba como diciendo ‘papá, no tenés derecho, me privaste de esto por tres años’. De hecho, no saben cómo se llama”, contó Germán Martitegui.

Según el chef su hijo le dijo: “Quiero más de eso marrón” y luego admitió: "Mis hijos tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa y el dulce de leche, veremos".