Así fue el casamiento de Alexis Puig, en medio del descontrol de su novia

“Estuvimos ahí y fue un momento incómodo. Dieron el sí y, de un momento a otro, ella agarró sus cosas, se prendió un cigarrillo y se fue sin hablar con nadie”, detalló el periodista Gonzalo Vazquez en Intrusos, el programa emblema de espectáculos de la señal de América TV. Según mostraron en el ciclo televisivo, la flamante novia no quiso saber nada con los periodistas que esperaban su palabra.

“A ella le incomodaba mucho la presencia de los medios, es una persona que no quería estar ahí”, agregó el cronista que estaba afuera del registro civil esperando la entrevista. En ese sentido, sumó: “Exactamente cinco minutos después de dar el sí, agarró sus cosas y se fue seguida de Alexis que, al ver esa situación, claro, acompañó a su reciente mujer. Estaban a punto de hablar y ella dijo ‘No, no, no’, agarró el cigarrillo y se fue”. Según comentó Gonzalo, a Luciana no le habría gustado que sus familiares estuvieran dando notas a los medios.