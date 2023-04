Así fue el violento cruce entre crianceros y la Policía tras la muerte de las chivas

El violento incidente se registró este martes por la mañana cuando el hombre quiso que su padre -propietario de los animales muertos- radicara la denuncia por lo que había pasado, pero no contaba con que iba a tener un fuerte enfrentamiento con la Policía. "Discutimos, hubo tirones- Me quisieron esposar de una y yo no me dejé llegar", aseguró.