Así fue la ceremonia de clausura del mundial Qatar 2022

"Una noche memorable" fue el mensaje del show iniciado con una interpretación del tema "What a wonderful world", del estadounidense Louis Armstrong, con una simulación de fondo marino en un estadio a media luz.

La ceremonia fue contemplada desde el palco oficial por el emir Tamim bin Hamad Al Thani, quien a diferencia de la inauguración en Al Bayt, esta vez no pronunció ningún discurso.

CEREMONIA DE CIERRE DEL MUNDIAL

La máxima autoridad de Qatar, que este domingo celebra su Día Nacional, estuvo acompañada del presidente de Francia Emmanuel Macron.

Con estadio todavía sin completar en su capacidad, el show continuó y dio cierre con la interpretación en vivo de los temas oficiales que se escucharon durante los 64 partidos de la competencia desde el pasado 20 de noviembre.

OZUNA presente con su canción del Mundial

Los artistas Davido y Aisha cantaron su tema "(Hayya Hayya) Better Together"; Ozuna y Gims interpretaron "Arhbo" y las cuatro estrellas de la música árabe Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal cantaron Light the Sky antes de dar paso a la salida de los planteles para el inicio del calentamiento previo a la final.