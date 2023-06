Así fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Mariano Martinez

Esta historia protagonizada por la actriz Jenna Ortega ha sido un gran éxito no solo entre los adultos, sino también entre los más pequeños e inesperadamente se convirtió en una de las series del año para incluso generaciones que no han conocido a los Locos Addams.

El evento incluyó una animación basada en la serie, donde aparecieron otros personajes. Además, la torta y la decoración siguieron la temática de "Merlina" (la torta estaba cubierta de mazapán negro y tenía flores negras comestibles).

Mariano Martínez y Alma 2.jpg

La mesa de dulces estaba llena de cupcakes y golosinas estilo Halloween, y los invitados pudieron llevarse una bolsita con golosinas y regalos de Merlina. Por supuesto, no podía faltar el icónico baile del personaje al ritmo de la canción "Goo Goo Muck" de The Cramps.

Tanto Mariano Martínez como Camila Cavallo estuvieron presentes en la fiesta. Camila Cavallo optó por un atuendo completamente negro, mientras que Olivia, la hermana mayor, vistió una camiseta negra y jeans.

Mariano Martínez y Alma 3.jpg

La relación que tiene el actor con Alma es muy cercana, y a pesar de que no pueden estar juntos todos los días, aprovechan cada momento que pueden compartir. Hace un mes, el actor se emocionó en vivo al recordar una charla que tuvo con la pequeña. “El otro día Almita me preguntó ‘¿vos estuviste cuando yo nací’?’. Le dije que sí y le comenté ‘¿sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo?’. Me dijo ‘¿en serio? Te amo’. Me mata”.