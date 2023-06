Así fue la torta de cumpleaños de la hija de Fito Páez

Y siguió: "Que seas feliz, feliz, feliz, ¡totalmente feliz!". Para finalizar, Fito Páez agregó: "Aquí tu guardia pretoriana, que siempre te protegerá".

Muchas son las mujeres conocidas que fueron pareja de Fito Páez, y con la salida de su serie el Amor después del amor, la mayoría fueron consultadas por el músico. Es que aunque muchos recuerdan la relación que el rosarino tuvo con Cecilia Roth o Fabiana Cantilo, ellas no fueron las únicas celebridades que estuvieron en pareja con el artista. La reconocida conductora y periodista Julia Mengolini estuvo de novia con él en 2013 y su ruptura incluso tuvo como punto más llamativo la canción Rock & Roll Revolution, dedicada hacia ella. Hoy, con una gran relación con el músico, la directora de Futurock contó qué sintió al ver la serie y contó detalles de su vínculo con el rosarino.

"Sí, obvio; la ví y ya la terminé. Me encantó, creo que estamos todos medio en la misma, me parece. Le gustó a todo el mundo, estamos todos enganchados. Además, nos conectó mucho con nuestro ADN musical porque tiene los temas y no todas las series pueden tener los temas", admitió Julia Mengolini.

"Hablé por teléfono con él (Fito Páez) la noche anterior antes de que saliera la serie y me dijo 'Te tengo que cortar porque tengo un llamado con Los Ángeles porque mañana sale la serie' y yo dije '¡Uy, bolud*! Mañana sale la serie. ¿Cómo estás con eso?'. Y me dijo que bien, que después me contaba", admitió.

Sobre su ruptura y cómo luego Fito Páez hizo una canción sobre ella, Julia Mengolini fue clara: "Las separaciones nunca son fáciles. Algunos tienen la posibilidad de hacer más ruidos que otros".

"Yo no creo que me tenga que pedir disculpas, las canciones son expresiones de algo que a uno le está pasando en un momento. A Fito lo quiero mucho, lo quiero como se quiere a un ex con quien se tienen buenos recuerdos y como el artista popular enorme que es", cerró.