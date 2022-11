Así le quedó el brazo a Silvia Fernández Barrio tras el robo que sufrió

"Salía de la peluquería, iba a encontrarme con mis hijos para comer en un lugar muy conocido que hay por acá, y siento que alguien me agarra por atrás", contó la periodista. Como el agarre no fue muy fuerte, la periodista pensó que se trataba de su hijo abrazándola por sorpresa. "Me di vuelta como para darle un beso y no era mi hijo. Era una cara que vi perfectamente y que ya reconocí" , declaró.

El robo que sufrió Silvia Fernandez Barrio.mp4 Silvia Fernández Barrio relató en Momento D el robo del que fue víctima.

Sin mediar palabra, el delincuente le sustrajo el reloj de alta gama que Fernández Barrio llevaba en su muñeca. "No dijo nada, me tiró del reloj y así es como le queda a alguien la muñeca", dijo mostrando su brazo a la cámara. Luego, aclaró que siempre es muy cuidadosa y se mueve por la calle con el reloj del lado en que está la pared. "Pero hoy cometí el error de cruzar para el restaurante y me quedó la mano del lado de la calle", reconoció.

Enseguida la asistió un grupo de cinco mujeres que llamaron al 911. "Tardó 10 segundos en llegar el patrullero", expresó sorprendida la integrante de Momento D. Cuando sus compañeros le pidieron más precisiones sobre los asaltantes, contestó que eran "motochorros, chicos. En pleno Belgrano. Iban en una moto Honda, roja, sin patente... Y se escapan hacia la Estación, por Barrancas. A la zona de las vías, a donde han ido toda la vida los ladrones en Belgrano".

Y compartió información que obtuvo en la comisaría. "Me están contando que hay dos bandas de 'no argentinos', no voy a decir la nacionalidad, que están siguiendo y lo único que roban son relojes. Me podrían haber sacado el celular, que lo tenía en la mano, y la cartera. Solo se llevaron el celular", reveló la periodista.

Silvia Fernández Barrio mostró como le quedó el brazo tras el robo que sufrió.jpg La periodista mostró en cámara las heridas que sufrió tras el robo.

En el piso surgió el debate sobre la efectividad de la investigación. Gabriel Schultz, Darian "Rulo" Schijman y Cinthia Fernández empezaron a discutir sobre las cámaras y el accionar de la policía. Pero la periodista los corrigió desde el móvil: "los tienen marcados pero están detrás de ellos en el plano investigativo... Los que hemos estado muchos años en la calle sabemos cómo funcionan estas cosas, la policía primero investiga y luego actúa", .

Entonces el debate viró hacia las zonas menos riesgosas de Buenos Aires. Todos coincidieron con Pampito, quien aseguró que como todos aquellos que llegan del interior a la capital, él creía que "Recoleta, Palermo y Belgrano son las zonas más seguras". Esta vez fue Doman el que cortó las diatribas de sus panelistas asegurando que "ya no hay más zonas seguras en Buenos Aires... Hola, Argentina".