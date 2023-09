Así quedó el Parque Nacional Lanín tras el temporal

Desde la intendencia del lugar informaron que, a causa de las abundantes precipitaciones de lluvia, nieve y viento se generaron diversos fenómenos naturales como aludes, desmoronamientos, avalanchas, crecidas de arroyos y ríos, caídas de árboles y piedras, roturas de alcantarillas, pozos y zanjones de gran porte . Ante esto, solicitaron no circular por el sector y en caso de no poder evitarlo hacerlo con extrema precaución.

Temporal Parque Nacional Lanin.jpg

También destacaron que, pasado el período de alerta emitida, las condiciones de riesgo se mantienen presentes debido a la inestabilidad del suelo y la crecida de arroyos, ríos, como consecuencia del impacto de los eventos ocurridos.

Ante esto, desde el Parque Nacional Lanín reiteraron la importancia de informarse sobre todas las recomendaciones de seguridad, quedando bajo absoluta responsabilidad de los prestadores turísticos y visitantes no respetar las indicaciones. Por ello recalcaron que no se debe circular ante estas condiciones en caso de no ser estrictamente necesario.

Temporal Parque Nacional Lanin (2).jpg

Las recomendaciones de seguridad

Ante las actuales contingencias climáticas, advirtieron que el transitar por el sector queda bajo absoluta responsabilidad de los prestadores turísticos y visitantes no respetar las indicaciones.

Es por ello que reiteraron que antes de emprender un viaje a la zona sur se debe informar sobre el estado de las rutas y caminos, pero además se debe verificar las condiciones del vehículo y contar con anticongelante, cadenas y luces.

Temporal Parque Nacional Lanin (3).jpg

Dentro de las áreas protegidas se debe ter en cuenta que está prohibido caminar sobre cuerpos de agua congelados. En tanto, las bajas temperaturas y heladas producen grandes manchones de hielo que no son visibles, por eso es importante circular con precaución.